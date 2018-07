Wien (www.aktiencheck.de) - Aktien kleinerer Unternehmen, so genannte Small Caps, bieten Anlegern attraktive Chancen - gerade im aktuellen Marktumfeld, erklärt der Fondsanbieter Aberdeen Standard Investments, so die Experten von "FONDS professionell".Für eine Allokation in Small Caps würden laut Aberdeen vor allem drei Gründe sprechen: Erstens würden Aktien kleinerer Unternehmen gute Diversifikationsmöglichkeiten bieten, weil ihre Wertentwicklung nicht sehr stark mit der von Large-Cap-Indizes zusammenhänge. Zweitens würden Nebenwerte Potenzial für höhere Renditen bergen und hätten in der Vergangenheit meist besser abgeschnitten als große Standardwerte. Drittens seien Small-Caps-Investments weniger riskant, als von vielen Anlegern vermutet.Natürlich werde es immer Marktphasen geben, in denen die Wertentwicklung von Large Caps die Performance kleinerer Unternehmen übertreffe, so Aberdeen. "Trotzdem sind wir der Meinung, dass die überlegene Innovationskraft und die Wachstumsaussichten der Small-Cap-Aktien längerfristig zu überdurchschnittlichen Ergebnissen führen werden." Immerhin: Seit der Auflegung des Small-Cap-Indexes im Jahr 2000 habe die Anlageklasse deutlich besser abgeschnitten als ihre größeren Pendants. (16.07.2018/ac/a/m)