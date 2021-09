Tradegate-Aktienkurs DraftKings-Aktie:

45,38 EUR -6,60% (21.09.2021, 17:13)



NASDAQ-Aktienkurs DraftKings-Aktie:

53,195 USD -6,68% (21.09.2021, 17:21)



ISIN DraftKings-Aktie:

US26142R1041



WKN DraftKings-Aktie:

A2P205



Ticker-Symbol Deutschland DraftKings-Aktie:

8DEA



NASDAQ-Symbol DraftKings-Aktie:

DKNG



Kurzprofil DraftKings Inc.:



DraftKings Inc. (ISIN: US26142R1041, WKN: A2P205, Ticker-Symbol Deutschland: 8DEA, NASDAQ-Symbol: DKNG) ist ein Unternehmen für digitale Sportunterhaltung und Spiele. DraftKings bietet den Benutzern tägliche Fantasiesportarten, Sportwetten und iGaming-Möglichkeiten. (21.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DraftKings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des des Online-Sportwetten-Anbieters DraftKings Inc. (ISIN: US26142R1041, WKN: A2P205, Ticker-Symbol Deutschland: 8DEA, NASDAQ-Symbol: DKNG) unter die Lupe.Die laufende Legalisierungswelle von Online-Sportwetten in den USA, Übernahmen und einige Kapitalerhöhungen hätten den Markt in den USA aufgewirbelt und auch in Europa einen regelrechten Run auf Glücksspiel-Aktien ausgelöst. Und jetzt werde es am Markt noch einmal richtig spannend, denn laut CNBC wolle DraftKings den britischen Konkurrenten Entain (bwin, PartyPoker oder Sportingbet) für rund 20 Mrd. USD kaufen. Ein gigantischer Deal für die Branche, der ein globales Powerhouse schaffen könnte. Der US-Konzern wolle die Transaktion bar und in eigenen Aktien bezahlen.Derzeit gebe es knapp 587 Mio. Entain-Aktien. Bei einer 20-Mrd.-USD-Offerte würde ein Anteil an Entain daher mit knapp 25 GBP bewertet, wobei die genaue Bewertung vom Aktienanteil der Offerte und der Entwicklung des DraftKings-Papiers abhänge. An der Londoner Börse sei der Entain-Kurs in den ersten Minuten nach dem CNBC-Bericht um ein Viertel auf 24 GBP angestiegen. Das Papier des potenziellen Käufers habe in New York dagegen leicht nachgegeben.Spannend dürfte der Deal auch im Hinblick auf das aktuelle Joint Venture zwischen Entain und Flutter werden. Beide Wettfirmen würden gemeinsam BetMGM, ein Online-Sportwetten-Anbieter in den USA, betreiben. Ein Übernahmeangebot aus dem Januar von der Casino-Größe für den Online-Anbieter über 11 Mrd. USD sei allerdings an Entain gescheitert, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze DraftKings-Aktie: