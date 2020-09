Börsenplätze Drägerwerk-Stammaktie:



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550602, WKN: 555060, Ticker-Symbol: DRW8, Nasdaq OTC-Symbol: DGWPF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,8 Mrd. Euro. (17.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie des Medizintechnik-Unternehmens Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550602, WKN: 555060, Ticker-Symbol: DRW8, Nasdaq OTC-Symbol: DGWPF) unter die Lupe.Drägerwerk profitiere immer noch von den Auswirkungen von Corona. Direkt nach den Q2-Zahlen habe das Unternehmen den guten Ausblick für 2020 mit einer neuen Prognose nochmals übertroffen.Drägerwerk wachse nachhaltig durch die weltweit anziehende Nachfrage, insbesondere nach Beatmungsgeräten, Zubehör und persönlicher Schutzausrüstung. In der letzten Prognose habe der Vorstand ein Wachstumsziel zwischen 14 bis 20 Prozent ausgegeben. Die operative Marge dürfte bei etwa acht Prozent liegen, habe es weiter geheißen. Aufgrund den gesteigerten Nachfrage nach vielen Produkten habe sich Dräger im April erfolgreich über die Ausgabe von einer Million neuer Aktien Kapital beschafft. Die Papiere seien bei rund 76 Euro platziert worden.Besonders positiv bei Investoren sei die Vereinbarung mit der britischen Regierung über die Lieferung von Masken nach FFP3-Standards aufgenommen worden. Dräger beziffere das Auftragsvolumen über die Jahre auf rund 100 Millionen Euro. Der internationale Produktionsverbund ermögliche Dräger, einerseits sehr zielgerichtet und schnell auf nationale oder lokale Bedarfe zu reagieren, und andererseits eng vernetzt und flexibel internationale Bedarfe zu decken. Dräger gebe an, das Produktdesign für die kontrahierten FFP-Masken stamme aus der eigenen Entwicklung in Deutschland.Obwohl die Drägerwerk-Aktie in den letzten Wochen eine Konsolidierung durchlaufen habe, sehe das Chartbild wieder attraktiv aus. Betrachte man den Jahres-Chart so habe der Titel aus der Bewegung von 40,6 auf 103 Euro genau im Rahmen der Fibonacci-Retracements reagiert und bei etwa 63 Euro einen Boden gefunden. Der leichte Aufwärtstrend könnte zunächst bis an das nächste Retracement-Level bei 77 Euro heranführen. Der Test der 50-Tage-Linie (etwa bei 76,70 Euro) werde von hier aus wahrscheinlich; knacke die Aktie diese Marke, eröffne sich die Chance auf eine Kursbewegung in nördliche Richtung.Adam Maliszewski von "Der Aktionär" empfiehlt die Drägerwerk-Stammaktie zum Kauf. Anleger, die einsteigen, setzen einen Stopp-Kurs bei 63,50 Euro, so Maliszewski. (Analyse vom 17.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link