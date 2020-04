Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

81,30 EUR -4,80% (03.04.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

83,50 EUR +3,09% (06.04.2020, 08:46)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,8 Mrd. Euro. (06.04.2020/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Ausgabe die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) unter die Lupe.Es überrasche niemanden, dass Unternehmen der Gesundheitsbranche in einer Coronavirus-Krise gefragt seien, denn sie könne nur durch diese Unternehmen beendet werden. Allen voran sei Drägerwerk mit einem Plus von 50%. Das Lübecker Unternehmen produziere sowohl Schutzausrüstung wie Atemmasken, Schutzbrillen und Schutzanzüge als auch Beatmungsgeräte. Für einen Lungenvirus sei Dräger also genau das richtige Unternehmen, in das Anleger investieren wollten.Die Drägerwerk-Vorzugsaktie sei aber zwischenzeitlich bereits um 100% angesprungen und habe die Hälfte ihres Gewinns schon wieder abgegeben. Damit sehe das Papier für Heibel so aus, als seien dort zu viele Spekulanten unterwegs. Sie würden sich nicht um ein vernünftiges Bewertungsniveau kümmern, sondern sie sollten nur eine kurzfristige Welle mitreiten. Die Reaktion der Drägerwerk-Vorzugsaktie sei nicht nur aufgrund der medizinischen Relevanz der Produkte des deutschen Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters so heftig gewesen, sondern auch weil der Großteil der Aktien in Familienhand liege. Nur 15% der Anteile des mit 600 Mio. Euro bewerteten Unternehmens würden sich im Streubesitz befinden, also nur Aktien im Wert von 90 Mio. seien frei handelbar.Bei 100 Euro sei die Drägerwerk-Vorzugsaktie für Heibels Geschmack zu teuer gewesen, wie sehe es heute bei 81 Euro aus? Das KGV 2020e stehe bei 31, der Umsatz solle im laufenden Jahr um gerade mal 4% anwachsen. Das Unternehmen habe auf seiner Webseite bereits mitgeteilt, dass die inländische Produktion von Beatmungsgeräten für die Behandlung von Covid-19 bereits um 50% erhöht worden sei. Die Herstellung von Gesichtsmasken und anderer Schutzkleidung, die überwiegend im Ausland produziert werde, sei sogar verdoppelt worden. Der Preis sei nicht verändert worden, es gelte die im Herbst 2019 aufgestellte Preisliste - trotz explodierter Nachfrage. Heibel gehe davon aus, dass Drägerwerk hier seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werde. Die Ausweitung der Produktion, ohne Zusatzkosten auf die Kunden abzuwälzen, werde vielleicht für einen Umsatzschub sorgen, nicht aber für einen Gewinnschub.Diese Betrachtungsweise zeige, dass die Drägerwerk-Vorzugsaktie durchaus Potenzial habe. Es fehle ihm jedoch die Dynamik im Management, mit der die Chancen der Krise für langfristiges Wachstum genutzt würden, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker" in einer aktuellen Ausgabe. (Ausgabe 14 vom 03.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: