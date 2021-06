Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

81,95 EUR +0,49% (28.06.2021, 15:07)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

81,95 EUR +0,49% (28.06.2021, 15:07)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,4 Mrd. Euro. (28.06.2021/ac/a/t)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) unter die Lupe.Drägerwerk hebe nach einem stärker als erwarteten Auftragseingang in den ersten Monaten 2021 die Ziele für das Gesamtjahr an. Der Umsatz solle währungsbereinigt um 2 bis 6% sinken (zuvor: -3 bis -7%) und die EBIT-Marge 8 bis 11% (zuvor: 5 bis 8%) betragen. Die Experten von "Der Anlegerbrief" waren optimistischer - und bleiben es!Das Drägerwerk-Management gehe bei den neuen Planungen davon aus, dass sich die pandemie-bedingte Nachfrage bald beruhigen werde. Daher werde auch für 2022 nicht mit einem anhaltend hohen Niveau gerechnet. Die Experten würden zwar davon ausgehen, dass durch das voranschreitende Impfgeschehen die Pandemie weiter eingedämmt werden könne, Schutzmaßnahmen dürften aber weiter das Geschehen bestimmen. Zum einen sei eine Impfung keine Garantie, sich nicht zu infizieren. Zum anderen würden die vielzähligen Mutationen zur Vorsicht mahnen: Die Nachfrage nach FFP2- und Schutzmasken werde vorerst nicht zurückgehen. Dass Krankenhäuser aufgrund einer geringeren Anzahl von Intensivpatienten weniger Atemgeräte benötigen würden, sei in den Schätzungen der Experten schon drin.Die Prognose der Experten weiche weiter vom bislang sehr konservativ in die Zukunft blickenden Drägerwerk-Management ab.