Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

45,94 EUR -0,99% (18.04.2019, 14:06)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

45,50 EUR -1,52% (18.04.2019, 11:06)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (18.04.2019/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Röhle von Independent Research:Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) und bestätigt das Kursziel von 44 Euro.Drägerwerk habe nach vorläufigen Zahlen in Q1/2019 einen überraschend hohen Umsatz von 602 (Vj.: 496; Analystenerwartung: 550) Mio. Euro verbucht (berichtet: +21,4% y/y; währungsbereinigt: +20,7% y/y). Jedoch sei der Vorjahreswert (Umsatz Q1/2018: -7,4% y/y) aufgrund von Lieferverzögerungen ungewöhnlich niedrig gewesen. Die Bruttomarge von 42,3% (Vj.: 41,4%; Q1/2017: 44,9%) verdeutliche nach Meinung des Analysten die anhaltende Margenschwäche mancher Aufträge. Dazu kämen höhere Funktionskosten (+8,2% y/y) u.a. im Zusammenhang mit den angekündigt höheren F&E-Ausgaben, weshalb das EBIT trotz der höheren Topline mit -11 (Vj.: -40; Analystenerwartung: -33) Mio. Euro negativ ausgefallen sei.Ein Lichtblick bleibe nach Erachten des Analysten der Anstieg des Auftragseingangs um 4,2% (währungsbereinigt: +3,4%) y/y, der eine Book-to-Bill-Ratio von 1,08 (Vj.: 1,25) impliziere. Die Guidance für 2019 (währungsbereinigter Umsatzanstieg: +1% bis +4% y/y; EBIT-Marge: 1% bis 3%) habe Drägerwerk bestätigt. Dies könnte aus Sicht des Analysten ein schwächeres Q2/2019 bedeuten - zum einen wegen des umsatzstarken Startquartals und zum anderen wegen der hohen Vergleichsbasis des Vorjahres (Umsatz Q2/2018: +6,7% y/y auf 620 Mio. Euro; EBIT: +3 Mio. Euro).Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research, sieht 2019 weiterhin als Übergangsjahr an (u.a. hohe Investitionen in F&E und Innovationen; Vorbereitung der neuen organisatorischen Aufstellung) und hält unter Berücksichtigung der Gemengelage an seinem "verkaufen"-Rating für die Drägerwerk-Vorzugsaktie. (Analyse vom 18.04.2019)Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: