Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Stammaktie:

38,50 EUR +0,65% (19.07.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Stammaktie:

38,85 EUR +1,17% (19.07.2019, 22:25)



ISIN Drägerwerk-Stammaktie:

DE0005550602



WKN Drägerwerk-Stammaktie:

555060



Ticker-Symbol Drägerwerk-Stammaktie:

DRW8



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Stammaktie:

DGWPF





Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.000 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,6 Mrd. Euro. (22.07.2019/ac/a/nw)





Lübeck (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer JPMorgan Asset Management (UK) Ltd hat Netto-Leerverkaufsposition in Stammaktien der Drägerwerk AG & Co KGaA geringfügig abgebaut:Die Finanzprofis von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben den Rückzug aus ihrem Short-Engagement in den Stammaktien des Medizintechnik-Unternehmens Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550602, WKN: 555060, Ticker-Symbol: DRW8, Nasdaq OTC-Symbol: DGWPF) angetreten.Die Leerverkäufer von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben am 18.07.2019 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,60% auf 0,57% der Aktien der Drägerwerk AG & Co KGaA reduziert.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der Drägerwerk AG & Co KGaA.:0,57% JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (18.07.2019)Börsenplätze Drägerwerk-Stammaktie: