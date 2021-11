Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,4 Mrd. Euro. (25.11.2021/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF), senkt aber sein Kursziel.Im Gegensatz zu den Vorquartalen habe Drägerwerk den Umsatz im dritten Quartal 2021 (währungsbereinigt: -11,8%; Q2 2021: +9,0%; Q1 2021 noch +33,1%) erwartungsgemäß nicht mehr erhöhen können. Das EBIT habe EUR 47,9 Mio. (Q2 2021: EUR 80,3 Mio.; Q3 2020: EUR 126,7 Mio.) erreicht, bei einer EBIT-Marge von 6,2% (Q2 2021: 9,5%; Q3 2020: 14,7%)Die zuletzt erhöhte Prognose sei bestätigt worden. Entsprechend rechne Dräger im GJ 2021 unverändert mit einem währungsbereinigten Umsatzrückgang zwischen -2,0% und -6,0% im Vergleich zum Rekordjahr 2020 sowie mit einer EBIT-Marge im Bereich von 8,0% bis 11,0%. Für 2022 erwarte das Unternehmen eine weitere Normalisierung der Nachfrage, die nun auf Basis der vorläufigen Planung präzisiert worden sei. Dabei gehe das Unternehmen von einem Umsatzvolumen von rund EUR 3 bis 3,1 Mrd. aus, das damit deutlich unter den beiden durch die Corona-Pandemie begünstigten Vorjahren liegen solle. Verglichen mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 entspreche dies einem Umsatzwachstum von rund 8% bis 11%. Die EBIT-Marge solle 2022 in der Spanne von 1% bis 4% liegen. Ab 2023 wolle Dräger zu einem positiven Wachstum zurückkehren und auch wieder eine höhere Profitabilität ausweisen.Im dritten Quartal sei die Geschäftsentwicklung von Drägerwerk erwartungsgemäß rückläufig gewesen. Enttäuschend sei die Präzisierung der Erwartungen für das GJ 2022 aufgenommen worden, wobei insbesondere die EBIT-Marge ins Blickfeld geraten sei. Doch biete die weltweit stark gesteigerte Nachfrage insbesondere nach Beatmungsgeräten, Zubehör und persönlicher Schutzausrüstung unverändert die Chance auf ein deutlich höheres Umsatz- und Ergebnisniveau im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit. Vor diesem Hintergrund bewerte der Analyst die Prognose als sehr konservativ.Die NORD/LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Drägerwerk-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Die Analysten würden diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben. (Analyse vom 25.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Drägerwerk AG & Co KGaA": Keine vorhanden.