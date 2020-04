Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,8 Mrd. Euro. (20.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) weiterhin zu verkaufen.Drägerwerk habe Eckdaten für das Q1/2020 vorgelegt. Demnach seien aufgrund der COVID-19-Pandemie die Aufträge um 115,1% (wb.: ca. +117% y/y) auf rund 1.393 (Vj.: 648) Mio. Euro gestiegen. Davon seien auf den Bereich Medizintechnik (+175,5% (wb.: ca. +177%) y/y) rund 1.043 (Vj.: 376) Mio. Euro und auf den Bereich Sicherheitstechnik (+29,9% (wb.: ca. +32%) y/y) rund 350 (Vj.: 269) Mio. Euro entfallen. Der Umsatz sei in Q1/2020 um 6,4% (währungsbereinigt (wb.): ca. +7,1% y/y) auf rund 640 (Vj.: 602; Analystenerwartung: 631,6) Mio. Euro geklettert. Das EBIT habe sich überraschend deutlich auf -0,6 (Vj.: -10,7; Analystenerwartung: -2,7) Mio. Euro verbessert. Die EBIT-Marge habe -0,1% betragen (Vj.: -1,8%). Drägerwerk stelle eine Anhebung der bisherigen Guidance (u.a. Umsatzanstieg (wb.): +1% bis +4%; EBIT-Marge (zu konstanten Wechselkursen): 1,0% bis 4,0%) im Rahmen der Halbjahreszahlen (13.08.2020) in Aussicht.Darüber hinaus prüfe Drägerwerk nach der im März erfolgten Kündigung der Genussscheine D (Rückkaufwert: 310 Mio. Euro) zum Ende des Geschäftsjahres 2022, auch die Kündigung der Genussscheine A und K (theoretischer Rückkaufwert: 157 Mio. Euro) zum Ende des laufenden Geschäftsjahres. Insgesamt würde daraus ein Gewinnzuwachs von 34% je Vorzugsaktie resultieren. Bei der Prüfung der Finanzierungsoptionen, ziehe Drägerwerk auch eine Erhöhung des Vorzugsaktienkapitals in Betracht.Gottschalt habe seine Prognosen angehoben (u.a. EPS 2020: 2,85 (alt: 1,90) Euro; EPS 2021e: 2,25 (alt: 2,11) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: