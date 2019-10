Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (04.10.2019/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von Aktienanalyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) von "verkaufen" auf "halten" hoch.Das Unternehmen habe sich Ende September mit der IG Metall und dem Betriebsrat auf Eckpunkte zur Eindämmung der Personalkosten (Gj. 2018: +4% y/y; Personalaufwandsquote: 40,3% (Vj.: 39,2%)) geeinigt. Bis zum 30.06.2023 werde auf Standortschließungen in Deutschland verzichtet. Im selben Zeitraum habe Drägerwerk die Option, maximal 50 betriebsbedingte Kündigungen als "letztes Mittel" durchzuführen. Darüber hinaus würden die Mitarbeiter für die nächsten drei Jahre auf Tariferhöhungen verzichten (Ausnahme: Beschäftigte mit geringem Einkommen erhalten 50% der Tariferhöhung). Drägerwerk habe zum 30.06.2019 weltweit über 14.671 Mitarbeiter, davon 6.940 in Deutschland beschäftigt. Die Ursache für die Eindämmung der Personalkosten sei die anhaltend schwache Ergebnis- und Margenentwicklung (Durchschnitt der EBITDA-Marge 2010-2014: 11,5%; zum Vergleich Durchschnitt 2015-2018: 7,4%).Gottschalt erachte es als positiv, dass das Management nun aggressiver (auch wenn wie erwartet nicht alle Forderungen im vollen Umfang personalseitig umgesetzt werden könnten) das Margenproblem angehe, um das Unternehmen mittelfristig wieder wettbewerbsfähiger zu machen. Im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms habe Drägerwerk angekündigt, vom 04.11. bis 13.11.2019 maximal 584.000 (entspreche maximal 7,68%) der ausstehenden eigenen Vorzugsaktien am Markt zu kaufen. Die Erwartungen des Analysten hätten vorerst Bestand.Angesichts der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des aktuellen Kursniveaus (seit unserer Hochstufung auf "halten" am 19.08.: +10%) lautet unser Rating für die Drägerwerk-Vorzugsaktie weiterhin "halten" bei einem unveränderten Kursziel von 45 Euro, so Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research. (Analyse vom 04.10.2019)Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: