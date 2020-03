Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Aktie:

67,60 EUR -2,17% (31.03.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Aktie:

67,90 EUR -5,04% (31.03.2020, 19:23)



ISIN Drägerwerk-Aktie:

DE0005550602



WKN Drägerwerk-Aktie:

555060



Ticker-Symbol Drägerwerk-Aktie:

DRW8



Nasdaq OTC-Symbol Drägerwerk-Aktie:

DGWPF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550602, WKN: 555060, Ticker-Symbol: DRW8, Nasdaq OTC-Symbol: DGWPF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,8 Mrd. Euro. (31.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550602, WKN: 555060, Ticker-Symbol: DRW8, Nasdaq OTC-Symbol: DGWPF) unter die Lupe.Drägerwerk sei ein waschechter Corona-Profiteur. Mit dem gestiegenen Bedarf an Schutzausrüstung habe sich der Kurs seit Aufflammen der Krise verdoppelt. Jetzt vermelde der Medizin- und Sicherheitstechnik-Konzern einen neuen Großauftrag für die Lieferung von Atemschutzmasken in die USA.Drägerwerk solle FFP2-Masken mit einem Wert im höheren zweistelligen Millionenbereich an das US-Gesundheitsministerium liefern. Die Schutzmasken würden ab September innerhalb von 18 Monaten ausgeliefert. FFP sei die englische Abkürzung für Filtering Face Pieces und bezeichne die Einteilung von Atemschutzmasken in Schutzklassen. Es gebe insgesamt drei Klassen, wobei FFP3 die sicherste für Masken sei.Für den Großauftrag baue das Lübecker Unternehmen extra eine Produktionsstätte an der US-Ostküste. Damit baue Drägerwerk seine Produktionskapazitäten weiter aus. Bisher habe der Konzern in Südafrika und Schweden produziert - beide Werke seien seit Wochen ausgelastet. "Um den Bedarf trotzdem zu decken, stellen wir in den USA exklusiv lokal eine neue Fabrik hin", sage Rainer Klug, Vorstand des Unternehmensbereichs Sicherheitstechnik bei Dräger. Ein solches Modell wäre auch in anderen Ländern möglich, besonders in Europa, habe Klug hinzugefügt.Trader, die auf steigende Kurse gesetzt haben, sollten nun erste Teilverkäufe in Erwägung ziehen, so Pierre Kiren von "Der Aktionär" zur Drägerwerk-Aktie. (Analyse vom 31.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Drägerwerk-Aktie: