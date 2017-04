Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

98,679 EUR +0,81% (25.04.2017, 15:12)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (25.04.2017/ac/a/t)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von Aktieanalyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktieanalyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF).Auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen für das erste Quartal 2017 habe das Lübecker Unternehmen die ab dem Q2/2016 eingeleitete Trendwende bestätigt. Bei einem nahezu auf Vorjahresniveau liegenden Umsatz habe das EBIT gegenüber Q1/2016 deutlich erhöht werden können. Trotzdem verbleibe bei der Profitabilität noch Spielraum nach oben im Vergleich mit den Niveaus der Vorjahre. Unverändert erfreulich sei nach der wieder positiven Entwicklung in Q4/2016 die Tendenz bei den Auftragseingängen zu bewerten.Doch angesichts des erreichten Bewertungsniveaus nach den Kurssteigerungen insbesondere der letzten Woche sieht Holger Fechner, Aktieanalyst der Nord LB, die Drägerwerk-Vorzugsaktie weiterhin als fair bewertet an und bestätigt vor diesem Hintergrund sein "halten"-Rating. Das Kursziel werde bei EUR 95,00 belassen. (Analyse vom 25.04.2017)Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:98,69 EUR +0,91% (25.04.2017, 14:48)