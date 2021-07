XETRA-Aktienkurs Dr. Hönle-Aktie:

Kurzprofil Dr. Hönle AG:



Die Dr. Hönle AG (ISIN: DE0005157101, WKN: 515710, Ticker-Symbol: HNL), Mutter der Hönle Gruppe, gehört zu den weltweit führenden Anbietern für industrielle UV-Technologie. Der börsennotierte UV-Spezialist entwickelt, produziert und vertreibt weltweit UV-Anlagen, UV-Strahler und UV-Messtechnik. Die Anlagen kommen bei der Vernetzung photoreaktiver Substanzen, sowie bei Oberflächenentkeimung und Sonnensimulation zum Einsatz.



Hönle Produkte werden in Fertigungsprozessen der Elektronik, Mikroelektronik, Feinmechanik und Optik, sowie in der Druck-, Automobil-, Luftfahrt- und Pharmaindustrie eingesetzt.



Seit Jahren ist der UV-Spezialist Hönle gerade im Bereich Trocknungs- und Härtungstechnologie sehr erfolgreich. Die innovativen Hönle UV-Systeme lassen sich leicht in den jeweiligen Fertigungsprozess integrieren und führen zu optimalen Härtungsergebnissen.



Hönle ist seit 1994 nach ISO 9001 zertifiziert. Seine Produkte tragen das CE-Zeichen. (14.07.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Dr. Hönle-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":In der ersten Ausgabe in diesem Jahr haben wir die Aktie der Gräfelfinger Dr. Hönle AG (ISIN: DE0005157101, WKN: 515710, Ticker-Symbol: HNL) bei Kursen um 52 Euro auf unsere Nebenwerteliste gesetzt, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Trotz guter Geschäftszahlen und einem aus Sicht der Experten sehr aussichtsreichen neuen Geschäftsfeld notiere der Wert aktuell jedoch deutlich darunter.Dr. Hönle sei es im ersten Halbjahr 2020/21 (Oktober bis März) gelungen, trotz allgemeiner Investitionszurückhaltung im Druckbereich das Umsatz- und Ertragsniveau zu verbessern. Dazu hätten insbesondere Umsätze mit Luft- und Wasserentkeimungssystemen in erheblichem Umfang beigetragen. Insgesamt hätten die Umsätze der Hönle-Gruppe in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres bei 57,6 Mio. Euro und damit 13,3% über dem Vorjahreswert gelegen. Das Betriebsergebnis sei um 16,4% auf 6,73 Mio. Euro gestiegen. Unter dem Strich stehe ein Konzernergebnis von 4,55 Mio. Euro (+3,7%).Die Dr. Hönle-Gruppe habe die letzten Monate genutzt, um ihre Position im Life-Science-Markt zu stärken. Dazu habe sie leistungsstarke Geräte zur Entkeimung von Luft, Wasser und Oberflächen entwickelt. Das könnte sich bezahlt machen. Denn die derzeitige politische Diskussion drehe sich bekanntermaßen um das im Herbst beginnenden neue Schuljahr und die damit verbundenen Anstrengungen von Bund und Kommunen, jedes Klassenzimmer mit einem Luftfiltergerät auszustatten.Bei Dr. Hönle habe man die Zeichen der Zeit erkannt. Um die Umsätze in diesem Bereich deutlich zu steigern, würden die entsprechenden Marketingaktivitäten intensiviert. TV-Spots, Pressekonferenzen sowie Print- und Onlinewerbung und die Präsenz in sozialen Medien sollten die Vorteile der Luftentkeimungsgeräte der Dr. Hönle-Gruppe, die zur Senkung des Infektionsrisikos unter anderem im Zusammenhang mit der Coronapandemie beitragen könnten, bekannt machen. Nach der Markteinführung in Deutschland würden der europäische Markt und anschließend der US-amerikanische Markt erschlossen.Wenn es so kommt, sollte der Aktienkurs wieder anziehen und sich in Richtung unseres mittelfristigen Kursziels von 70 Euro bewegen, so die Experten von "AnlegerPlus News". Das Stopp-Loss-Limit würden sie bei 42 Euro belassen. (Ausgabe 7/2021)