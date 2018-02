Das Chartbild des Dow Jones habe sich deutlich aufgehellt. Er habe sich im 4h-Chart wieder an die EMA200 heran schieben können, die er fast erreicht habe. Sollte es ihm gelingen, die 25.480/90 Punkte dynamisch zu überwinden, so könnte er sich wieder auf den Weg an die 26.000 Punkte machen. Es bestehe aber auch die Möglichkeit, dass er an diesem Level abpralle und sich Rücksetzer einstellen könnten. Diese hätten das Potenzial, bis an die 25.000 Punkte zu gehen.



Der Ausblick der Experten für den heutigen Handelstag:



Der Dow Jones notiere heute Morgen im Bereich der 25.320/25.450 und damit über dem Niveau der Frühbörse vom Freitagmorgen. Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 25.430-Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so könnte der Dow Jones dann versuchen, die 25.458/60 und dann die 25.480/85 Punkte anzulaufen. Könne er sich, z.B. im Rahmen von dynamischen Impulsen, über die 25.480/85 Punkte schieben, so wären die 25.496/500 und die 25.515/18 Punkte die nächsten relevanten Anlaufziele. Laufe der Dow Jones heute bis in den Bereich der 25.515/18 Punkte, so könnten sich hier Rücksetzer einstellen, bzw. die Aufwärtsbewegung könnte hier auch beendet sein. Gehe es aber über die 25.515/18 Punkte, so wären die 25.533/36, die 25.545/48, die 25.567/70 und dann die 25.582/85, bzw. die 25.597/600 Punkte die nächsten Anlaufziele. Gehe es heute über die 25.597/600 Punkte, so wären die 25.618/21, die 25.631/34 und die 25.652/55 Punkte die nächsten Anlaufmarken.



Könne sich der Dow Jones heute nicht über der 25.430-Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer zunächst die 25.410/07 und dann die 25.380/76 erreichen. Im Bereich der 25.380/76 habe der Index gute Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Würden diese aber nicht gelingen, so wären die 25.353/50, die 25.328/25, die 25.303/00, die 25.278/75 und dann die 25.248/45 Punkte die nächsten Anlaufziele, die erreicht werden könnten. Bei ausgeprägter Dynamik wäre auch ein Erreichen der 25.222/18, der 25.198/95 und der 25.167/64 Punkte denkbar.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim Dow Jones seien heute bei 25.453 als auch bei 25.502 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 25.878 als auch bei 26.203 Punkten. Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 25.377/46 als auch bei 25.104 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 24.718 als auch bei 24.662 Punkten zu finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts gerichteten Markt. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 25.280 (25.480) bis 24.960 (24.925) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (26.02.2018/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) notierte am Freitagmorgen bei 25.010/25.210 Punkten, so die Experten von "day-trading-live.de".Der Index habe bis zur Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag zunächst an die 25.025 Punkte zurückgesetzt, um von hier aus zunächst bis in den Bereich der 25.100 Punkte zu steigen. Nach einer Konsolidierung sei es dann in den letzten beiden Handelsstunden deutlich nach Norden gegangen. Der Index habe sich über die 25.300 Punkte schieben und auch über diesem Level den Wochenschluss formatieren können.Die Experten von "day-trading-live.de" hatten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der Dow Jones mit dem Überschreiten der 25.315/18 Punkte weiter bis an die 25.338/41 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich kurz vor Handelsschluss eingestellt, das Anlaufziel sei perfekt getroffen worden, das Setup habe damit gut gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 25.070/67 Punkte ebenfalls exakt bis an das nächste Anlaufziel bei 25.025/22 Punkten gegangen. Damit habe das Setup am Freitag sehr gut gegriffen.Tageshoch: 25.340 (Vortag 25.156) Tagestief: 25.025 (Vortag: 24.640) Range: 315 Pkte (Vortag: 516 Pkte)