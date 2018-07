Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Paris (www.aktiencheck.de) - Wer zum Jahreswechsel in den Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) investiert hat, sitzt inzwischen auf leichten Verlusten, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Doch während vor einigen Monaten viele Marktteilnehmer Abgesänge auf US-Titel angestimmt hätten, sehe die Lage heute anders aus. Die höhere Gewinndynamik und die noch immer robuste US-Konjunktur würden durchaus Mut machen. So habe der ISM Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Juni einen überraschend hohen Wert von 60,2 Punkten erreicht. Hinzu kämen Spekulationen, wonach der Handelsstreit zwischen den USA und Europa womöglich doch glimpflicher ausgehen könnte als befürchtet. Zuletzt hätten US-Vertreter eine sogenannte Null-Lösung zwischen der EU und den USA ins Spiel gebracht. Dies bedeute: im Bereich der Automobile keine Zölle auf beiden Seiten. Für Unruhe sorge hingegen der Fahrt aufnehmende Handelsstreit zwischen den USA und China. Seit heute Morgen deutscher Zeit seien US-Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar in Kraft getreten, angekündigte chinesische Gegenmaßnahmen inklusive.



Europa als Anlageregion aktuell eher keine Konkurrenz Markttechnisch durchlaufe der Dow Jones eine Stabilisierung oberhalb von 24.000 Punkten. Dieses Niveau könnte Ausgangspunkt für eine Bewegung in Richtung des Zwischenhochs vom Juni bei knapp 25.400 Zählern sein. Darüber könnte sich eine Erholungsrally manifestieren, die den Index in Richtung des Jahreshochs bei über 26.500 Punkten treibe. Angesichts der robusten Konjunktur und der erfolgten Neubewertung könnte das aktuelle Niveau eine attraktive Einstiegszone sein, wenngleich Anleger die Entwicklung der Handelsstreitigkeiten stets im Blick behalten sollten. (06.07.2018/ac/a/m)