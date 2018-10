Paris (www.aktiencheck.de) - "Ich denke, dass die FED verrückt geworden ist", so Donald Trump, berichten die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Den gut 3-prozentigen und seit rund acht Monaten größten Kurseinbruch des Dow Jones Index ( ISIN US2605661048 WKN 969420 ) vom Mittwoch ausschließlich mit der US-Geldpolitik zu erklären dürfte aber ein wenig zu kurz gedacht sein. Sicherlich würden die höheren Zinsen die Stimmung an den Aktienmärkten belasten. Gleiches gelte aber auch für den nicht enden wollenden Handelskonflikt zwischen den USA und China. Erschwerend komme hinzu, dass der Internationale Währungsfonds (IWF) in seinem vor wenigen Tagen präsentierten Herbstbericht nicht nur die globalen Wachstumsprognosen nach unten korrigiert habe. Der IWF erwarte sowohl für 2018 als auch für 2019 nur noch einen weltweiten BIP-Anstieg um 3,7 Prozent - und somit 0,2 Prozentpunkte weniger als bisher geschätzt. Für Unruhe habe auch der IWF-Hinweis auf mögliche Finanzmarkt-Turbulenzen gesorgt.Wie sich der Dow Jones in den kommenden Tagen präsentieren werde, bedürfe des Blicks in die Kristallkugel - und der sei in der Regel nicht allzu zuverlässig. Gut möglich erscheine aber das Szenario eines anhaltend unruhigen Marktes. Vor allem nicht ganz so offensive Investoren sollten daher aktuell wohl allzu große Risiken meiden. (12.10.2018/ac/a/m)