Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Beim Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) stellt die 200-Wochen-Linie (akt. bei 23.787 Punkten) im Zusammenspiel mit dem 50%-Fibonacci-Retracement des gesamten Abverkaufs seit Februar (23.891 Punkte) eine massive Widerstandszone dar, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nachdem das US-Auswahlbarometer in der vergangenen Woche in diesem Dunstkreis ein klassisches "Hammer"-Muster ausgebildet habe, sei gestern der Spurt über das eingangs beschriebene Barrierenbündel gelungen. Als unterstützenden Faktor würden die Analysten die verhaltene Stimmung in den USA ansehen. Zwar habe sich das Sentiment gemäß der jüngsten Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) im Vergleich zur Vorwoche verbessert. Doch der Anteil der Bären übersteige den der optimistischen US-Privatanleger weiter deutlich (44,0% vs. 30,6%). Im historischen Kontext falle der erstere Prozentsatz eher hoch aus, während letzterer eher niedrig sei. Per Saldo habe damit die seit dem Ausverkaufstief von Ende März bei 18.214 Punkten etablierte Erholungsrally noch Luft nach oben. Das Abwärtsgap von Mitte März bei 25.021/25.227 Punkten definiere dabei das nächste Anlaufziel, zumal diese Kurslücke sehr gut mit dem Tief vom August 2019 bei 25.340 Punkten harmoniere. Als Stop-Loss sei indes die o. g. langfristige Glättung prädestiniert. (30.04.2020/ac/a/m)

