Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Trotz der saisonalen Herausforderungen des 3. Quartals sowie der extremen Indikatorenkonstellation schlägt sich der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) weiterhin wacker, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zuletzt hätten sie mehrfach das MACD-Ausstiegssignal auf historisch hohem Niveau diskutiert. Doch charttechnisch hätten die amerikanischen Standardwerte (bisher) ein negatives Preissignal verhindern können. Vielmehr pendele das Aktienbarometer seit Ostern unter dem Strich zwischen rund 33.300 Punkten und gut 35.000 Punkten seitwärts. Entsprechend könnten technisch motivierte Anleger einen Ausbruch aus der beschriebenen Tradingrange - in die eine oder andere Richtung - als Taktgeber heranziehen. Während ein Spurt auf ein neues Allzeithoch (35.092 Punkte) nochmals für ein neues Aufwärtsmomentum sorgen dürfte, gelte es auf der Unterseite ein Abgleiten unter die jüngsten Verlaufstiefs bei 33.300 Punkten zu verhindern. Schließlich mutiere die aktuelle Schiebezone bei einer negativen Weichenstellung zu einer abgeschlossenen Topbildung. Das Anschlusspotenzial lasse sich in beiden Fällen auf rund 1.700 Punkte taxieren, was zu Kurszielen von rund 36.700 bzw. 31.600 Punkten führe. Entsprechend laute das aktuelle Motto: "hopp oder top"! (13.07.2021/ac/a/m)

