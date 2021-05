Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Frühjahr 2020 notierte der trendfolgende MACD bei einer Vielzahl von Aktienindices auf historisch niedrigen Niveaus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mittlerweile liege die gegenteilige Situation vor, denn ein gutes Jahr später habe sich der Trendfolger ohne jede Korrektur in absolute Rekordhöhen aufgeschwungen. Beim Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe der Trendfolger niemals höher als gegenwärtig notiert. Was vor Jahresfrist also ein absolutes Pro-Argument dargestellt habe, könnte sich nun als Hemmschuh erweisen. Für beachtenswert würden die Analysten in diesem Kontext zudem den RSI halten. Schließlich habe der Oszillator zuletzt nicht nur ein Ausstiegssignal generiert, sondern auch den Aufwärtstrend seit März 2020 gebrochen. Per Saldo würden die quantitativen Indikatoren also zur Vorsicht mahnen. Im Chartverlauf der US-Standardwerte würden die verschiedenen Wochentiefs der jüngeren Vergangenheit bei rund 33.500 Punkten hervorstechen. Ein Abgleiten unter dieses Schlüssellevel würden die Analysten deshalb als Wegbereiter für eine nennenswerte Konsolidierung definieren, die auch unter saisonalen Aspekten auf fruchtbaren Boden fallen könnte. Die alten, horizontalen Hürden bei rund 32.000 Punkten würden dann einen ersten Rückzugsbereich abstecken. (27.05.2021/ac/a/m)

