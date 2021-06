Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Unter saisonalen Gesichtspunkten - und zwar sowohl gemessen am typischen Verlauf des US-Nachwahljahres als auch des "1er-Jahres" - hält der Juni für den Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) den ein oder anderen Stolperstein bereit, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gleichzeitig liege beim MACD eine absolute Extremkonstellation vor. Von den historisch niedrigen Niveaus des Vorjahres habe sich der Trendfolger inzwischen in absolute Rekordhöhen aufgeschwungen. Doch nicht nur das: Aufgrund der aktuellen Atempause drohe der MACD ein neues Ausstiegssignal zu generieren. Einen Schritt weiter sei dagegen bereits der RSI. Neben einem Verkaufssignal stehe im Verlauf des Oszillators darüber hinaus der Bruch des Aufwärtstrends seit März 2020 zu Buche. Per Saldo gestalte sich eine Fortsetzung der Aktienrally seit März 2020 somit zusehends schwieriger. Vielmehr würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in den nächsten Wochen und Monaten mit einer Verschnaufpause rechnen. Ein Rutsch unter die Wochentiefs von Mai bei 33.500 Punkten diene dabei als Wegbereiter für eine nennenswerte Konsolidierung. Die alten, horizontalen Hürden bei rund 32.000 Punkten würden bei einer negativen Weichenstellung einen ersten Rückzugsbereich abstecken. (10.06.2021/ac/a/m)

