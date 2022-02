Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) notiert aktuell auf dem Niveau vom Frühjahr 2021, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die amerikanischen Standardwerte würden sich also seit einem knappen Jahr in einer drohenden Distributionsphase befinden. Die kritische Ausgangslage werde noch durch die beiden jüngsten Hochpunkte bei 36.566/36.953 Punkten verschärft, welche ein mögliches Doppeltop bilden würden. Interessanterweise seien die beiden Spitzen der möglichen oberen Umkehr im Dunstkreis der 161,8%-Fibonacci-Projektion des "Corona-Einbruchs" vom Frühjahr 2020 (36.586 Punkte) ausgebildet worden. In diesem Umfeld gelte es, einen Bruch der Kreuzunterstützung aus dem alten Aufwärtstrend seit 2009 (akt. bei 33.163 Punkten) sowie den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei knapp 33.200 Punkten zu verteidigen. Diese Marke stehe heute im Feuer - bei deren Bruch müssten Anleger von einer abgeschlossenen Trendwendeformation mit einem kalkulatorischen Abschlagspotenzial von rund 3.500 Punkten ausgehen. Perspektivisch reiche dieses sogar aus, um den horizontalen Auffangbereich bei rund 30.000 Punkten einem Test zu unterziehen. Da auch die quantitativen Indikatoren derzeit zur Vorsicht mahnen würden, beschreite der Dow Jones aktuell einen schmalen charttechnischen Grat. (24.02.2022/ac/a/m)

