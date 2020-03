Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den letzten beiden Handelstagen ist der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zu "normalen" Handelsspannen zurückgekehrt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Um genau zu sein sei die Hoch-Tief-Spanne sogar innerhalb des Pendants vom vergangenen Donnerstag verblieben, so dass zwei Innenstäbe entstünden. Charttechnisch motivierte Anleger sollten solche "inside days" prozyklisch im Ausbruchsfall interpretieren. Das gelte aktuell ganz besonders, denn dieses Phänomen trete an einem wichtigen Widerstand auf. Gemeint sei das zyklische Tief von Ende 2018 bei 21.713 Punkten. Vor diesem Hintergrund würde ein Spurt über das gestrige Tageshoch bei 22.378 Punkten nicht nur die angeführten Innenstäbe nach oben auflösen, sondern dann könnten Anleger auch von einer nachhaltigen Rückeroberung des 2018er-Lows ausgehen. Im Erfolgsfall sollte sich die Erholungsrally seit dem zyklischen Tief vom 23. März (18.214 Punkte) fortsetzen. Andererseits gelte es, ein Abgleiten unter die letzten Tagestiefs bei 21.469/21.427 Punkten unbedingt zu verhindern. Neben einer Auflösung der o. g. "inside days" würde dies für ein Scheitern an der horizontalen 2018er-Barriere und damit für eine Bärenmarktrally sprechen. Unter dem Strich besitze die Auflösung der diskutierten Innenstäbe deshalb eine enorme Bedeutung. (31.03.2020/ac/a/m)

