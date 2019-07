Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit dem Sprung über die letzten drei Verlaufshochs bei knapp 27.000 Punkten gelang dem Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) jüngst der Spurt auf ein neues Allzeithoch, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ein neuer Rekordstand sorge zwar für einen wichtigen Stärkebeweis, doch aus zyklischer Sicht laufe nun ein wichtiger Antriebsfaktor aus. Gemeint sei der Faktor "Saisonalität" und hier speziell der Dekaden- sowie der US-Präsidentschaftszyklus. Während die Bäume - gemessen am durchschnittlichen Verlauf des Dow Jones in US-Vorwahljahren - aufgrund einer volatilen Seitwärtsphase bis zum Jahresende von nun an nicht mehr in den Himmel wachsen würden, laufe der zyklische Rückenwind des typischen "9er-Jahres" zusehends aus. Dessen durchschnittlicher Verlauf lege sogar eine Zäsur zum Ende der Dekade nahe. Im Zuge eines möglichen Neubewertungsprozesses sei die Phase von Ende August bis Anfang November besonders korrekturanfällig. Dieses mögliche Verhaltensmuster passe gut zu der Verschnaufpause von September bis Mitte Oktober im Durchschnitts-US-Vorwahljahr. Als Schnittmenge aus den beiden zyklischen Betrachtungen sollten Anleger - analog zum vergangenen Jahr - keine allzu große Erwartungshaltung hinsichtlich einer möglichen Jahresendrally 2019 mitbringen. (31.07.2019/ac/a/m)

