Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Dynamik des Kursverfalls der letzten Wochen hat die Volatilität auch in den USA auf Rekordniveaus anspringen lassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der trendfolgende MACD quittiere diese Entwicklung mit einem noch nie dagewesenen Tiefstand. Gleichzeitig sende der RSI erste Signale, die Mut machen würden. Während der Oszillator im Wochenbereich so tief im überverkauften Terrain notiere wie seit der Finanzmarktkrise 2008 nicht mehr, ergebe sich im Tagesbereich eine divergente Entwicklung. So sei das jüngste Verlaufstief des Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) (18.917 Punkte) nicht mehr durch ein entsprechendes Indikatortief bestätigt worden. Trotz des erreichten Grads an Überverkaufheit sollten Anleger die letzten drei Tageskerzen genau im Auge behalten. Diese würden sich durch nahezu deckungsgleiche Tagestiefs (19.177/18.917 Punkte) bzw. Tageshochs (20.443/20.531 Punkte) auszeichnen. Hieran könnten Investoren den Kampf um die Marke von 20.000 Punkten festmachen. Während bei einem neuen Verlaufstief eine weitere Eskalationsstufe drohe, würden die Analysten einen Anstieg über die o. g. Tageshochs als Katalysator für eine technische Gegenbewegung in Richtung des Tiefs von 2018 bei 21.713 Punkten definieren. Gelinge dem Dow Jones auch die Rückeroberung des zuletzt genannten Levels, würde sich die charttechnische Gesamtsituation spürbar stabilisieren. (23.03.2020/ac/a/m)

