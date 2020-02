Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem die amerikanischen Standardwerte in den letzten Monaten praktisch nur den Weg nach Norden kannten, ist es in den letzten Tagen zu einem vollständigen Regimewechsel gekommen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die entscheidende Frage sei dabei, ob die Kursverluste der letzten Tage bereits die Charakterzüge einer Verkaufspanik tragen würden und damit das Erreichen eines zyklischen Tiefpunktes nicht mehr weit entfernt sei. Zur objektiven Beantwortung dieser Frage hätten die Analysten für den Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) die Kursdaten seit 1977 herangezogen. Als Maßstab für eine Verkaufspanik hätten sie einen Kursrückgang um mehr als 8% in einer sehr kurzen Zeitspanne von lediglich zehn Handelstagen definiert. Die Analyse fasse also jeweils den ersten Tag zusammen, welcher das Kriterium eines großen Kursverlustes binnen kurzer Zeit erfülle. Um die "Prognosekraft" einer solchen "selling climax" zu überprüfen, hätten die Analysten die Wertentwicklung des US-Aktienbarometers bei einer Haltedauer von 5, 10 bzw. 20 Handelstagen nach dem Auftreten des beschriebenen Phänomens untersucht. Die gute Nachricht vorweg: Unabhängig von der Haltedauer habe der Dow Jones nach einer scharfen und heftigen Korrektur mehrheitlich Kursgewinne realisieren können.



Die Erholungsgewinne würden sich im Durchschnitt auf 1%, 1,02% bzw. 2,57% belaufen. Von diesen auf den ersten Blick unscheinbaren Performancezahlen sollten sich Anleger nicht blenden lassen, denn hochgerechnet auf das Gesamtjahr würden die Ertragskennziffern mit rund 37%/29%/64% in die Dimension eines herausragenden Aktienjahres vorstoßen. Die Wahrscheinlichkeit einer Aufwärtsreaktion liege dabei jeweils deutlich über 50%. Bei der längsten Haltedauer von 20 Tagen nach einem schnellen, heftigen Korrekturimpuls erreiche die Trefferquote sogar gut 67%. Eine mehrheitlich zu erwartende Erholung sei allerdings keineswegs ein Selbstläufer. Es gebe in der Historie Beobachtungspunkte - wie z. B. 1987 oder Januar/Februar 2009 -, die den US-Standardwerten über alle drei Fristigkeiten weitere Kursverluste eingebracht hätten. Die Gemeinsamkeit dieser Beispiele sei eine schwerwiegende Korrektur oder gar eine übergeordnete Baisse. Letzteres werde vermieden, wenn der Dow Jones die Kernunterstützungszone aus der 200-Tage-Linie, dem Aufwärtstrend seit Juni 2019 (akt. bei 27.235/27.037 Punkten) sowie den alten Ausbruchsmarken bei 26.952/26.609 Punkten verteidige. Eine Rückeroberung der langfristigen Glättung bereite indes den Boden für den positiven Erholungspfad. (27.02.2020/ac/a/m)



