Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im August haben die internationalen Aktienmärkte eine sehr starke Entwicklung gezeigt. Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte um 8,4% bzw. 5,9% zulegen, um nur zwei Beispiele zu nennen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese konstruktive Entwicklung sei durch die beiden bekanntesten Zyklen begünstigt worden - den Dekaden- und den US-Präsidentschaftszyklus. Schließlich seien beide Zyklen "Hand in Hand" gegangen und hätten signalisiert, dass die amerikanischen Standardwerte sowohl im "0er-Jahr" als auch im "Wahljahr" im Hochsommer im Durchschnitt Kursgewinne verbuchen könnten. Jetzt sei allerdings Zeit zum Umdenken, denn der beschriebene saisonale Rückenwind schlage in das Gegenteil um. Während der typische Verlauf des "0er-Jahres" eine deutliche Korrektur im September vorsehe, pausiere die klassische Wahlrally sogar von Anfang September bis Anfang Oktober. Als Schnittmenge aus beiden Zyklen bleibe also ein voraussichtlich herausfordernder September festzuhalten. Mit Verspätung könnte die saisonal schwierige Phase im 3. Quartal somit doch noch zum Tragen kommen. Zumindest unter saisonalen Gesichtspunkte sollten Anleger etwas vorsichtiger agieren. Erst Mitte Oktober dürfte dann die Endphase der Wahlrally bzw. die Frühphase der Jahrendendrally einsetzen. (31.08.2020/ac/a/m)

