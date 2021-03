Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Trotz des angebrachten Optimismus gilt es beim Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) auch weiterhin, die Kernunterstützung bei 13.800/13.500 Punkten nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Unter saisonalen Aspekten würden die oben diskutierten Chartmuster eigentlich zur "rechten Zeit" nach oben aufgelöst. So würden beispielsweise die beiden bekanntesten Zyklen überhaupt - US-Präsidentschafts- und Dekadenzyklus - nochmals ein freundliches Frühjahr nahelegen. Mit Blick auf die saisonale Schnittmenge des US-Nachwahljahres und des "1er-Jahres" könnte der April sogar der beste Börsenmonat des Jahres 2021 werden. Apropos zyklische Übereinstimmung: Wenn Anleger den typischen Verlauf des Dow Jones in "1er-Nachwahljahren" heranziehen würden, dann beginne um den 10. März nochmals eine Aufschwungphase, welche bis Anfang Mai anhalte. In die gleiche Kerbe schlage der Verlaufsvergleich zwischen der aktuellen Kurserholung des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und der Rally von 2009/2010. Auch gemessen an diesem Ablaufmuster hätten Investoren nochmals ein günstiges Zeitfenster von rund zwei Monaten vor der Brust. Es gehöre allerdings auch zur "saisonalen Wahrheit 2021", dass es sich dabei um die finale Kursrally handeln könnte und sich danach bis in den Herbst hinein eine schwierigere Investmentphase anschließen sollte. (04.03.2021/ac/a/m)

