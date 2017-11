Einschätzung für den heutigen Handelstag:



Die Bullen hätten es geschafft, overnight die 23.565 rauszunehmen. Somit dürften sie bereits Kurs auf die 23.662 machen. Werde auch diese Marke überboten, könnten auch die Marken 23.744 und 23.813 angelaufen werden.



Für die Bären sei es im Moment schwer, den Markt an sich zu reißen. Rücksetzer würden immer sehr dynamisch hoch gekauft und dies ende oft in einem neuen AZH. Sie müssten versuchen, an den Widerständen 23.662 , 23.744 oder 23.813 den Markt zu kippen und dann erstmals unter die Unterstützung 23.477 zu gelangen. Ab hier könne der Bär dann die Unterstützungen 23.543, 23.512, 23.473 und 23.449.



Widerstände und Unterstützungen:



Widerstände: 23.662, 23.744, 23.813



Unterstützungen: 23.577/565/561/543/512, 23.473/450/430, 23.382/352/318



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



23.662 (23.744) bis 23.547 (23.449) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (07.11.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Zum Börsenstart in den USA stand der Dow Jones nur kurz unter seinem AZH, so die Experten von "day-trading-live.de".Bis zur Schließung der Börse in Amerika habe dieses zwar noch nach oben geschoben werden können, jedoch sei es nicht zu einem Break auf der Oberseite gekommen. Erst über die Nacht sei eine gewisse Dynamik nach oben gekommen. Der Fahrplan für die Bullen habe damit gut gegriffen. Die Marke 23.512 habe nach der Rückeroberung als US gedient und der Index habe von hier bis zum TH 23.565 laufen können.Tageshoch / Tagestief/ Range:03.11.2017: 23.565/ 23,469/ 96Vortag: 23.549/ 23.472/ 77erwartet/ istHoch: 23.565/ 23.565Tief: 23.473/ 23.472Chartcheck:Die Seitwärtsphase sei abgeschlossen und eine mögliche Verkeilung sei in der Nacht bullisch aufgelöst worden. Auch wenn der Index stark überkauft sei, gebe es Momentan noch keine Anzeichen dafür, dass die Bullen das Kommando abgeben würden.