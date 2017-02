Denkbar sei, dass die Bullen heute zunächst versuchen könnten, den Index über der 20.730 Punkte-Marke zu stabilisieren und dort festzusetzen. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang dessen versuchen, zunächst die 20.745/50 und dann das TH von gestern anzulaufen und zu bestätigen. Komme es bei 20.757 Punkten zu keinen Rücksetzern, so könnten die nächsten Anlaufziele bei 20.765/70, bei 20.781/85 und dann bei 20.795/99 Punkte angelaufen werden. Komme es bei 20.799 Punkten zu keinen Rücksetzern, könnten sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Anlaufziele wären dann die 20.805/09 und dann die 20.819/25 Punkte. Über der 20.825 Punkte-Marke wäre dann Platz bis an die 20.841/45 und die 20.855/59 Punkte.



Schaffe es der Dow Jones heute nicht, sich über der 20.730 Punkte-Marke zu halten, wäre mit Abgaben zu rechnen, die zunächst bis 20.710/05 und dann bis 20.690/88 Punkte gehen könnten. Rutsche der Dow Jones unter die 20.688 Punkte, wären die 20.670/66 und dann bis 20.645/40 Punkte die nächsten relevanten Anlaufbereiche. Setze der Dow Jones unter die 20.640 Punkte zurück, so könnten dann die nächsten Anlaufmarken bei 20.625/20 und dann bei 20.605/00 Punkten erreicht werden.



Widerstände und Unterstützungen:



Die aktuellen Widerstände seien heute bei 20.727 bzw. bei 20.744/59 Punkten zu finden. Weitere Widerstände würden sich bei 20.899 bzw. bei 21.027 Punkten befinden.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 20.630 als auch bei 20.584/10 Punkten zu finden. Weitere Unterstützungen würden sich bei 20.444 und bei 20.388 Punkten befinden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



20.765 (20.812) bis 20.721 (20.695) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (22.02.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones notierte gestern Morgen im Bereich der 20.625 Punkte, so die Experten von "day-trading-live.de".Er habe sich bereits am Morgen stabilisieren und auch deutlich erholen können. Er habe sich bis zum Nachmittag an die 20.650 Punkte schieben können und dann mit Aufnahme des offiziellen Handels dann deutlich über die 20.700 Punkte. Wie erwartet sei ein neues ATH formatiert worden. Am Abend sei es dann zu einem vergleichsweise scharfen Rücksetzer gekommen, der aber sofort zurückgekauft worden sei. Kurzfristige Rücksetzer würden in den letzten Wochen und Monaten immer wieder zurückgekauft.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der Dow Jones mit dem Überschreiten der 20.727 Punkte bis maximal 20.738 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das maximale Anlaufziel sei erneut deutlich übertroffen worden. Damit habe das Setup auf der Oberseite nicht richtig gegriffen. Die Rücksetzer seien gestern nicht wesentlich unter die 20.630 Punkte gegangen.Einschätzung für den heutigen Handelstag: