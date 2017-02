Widerstände und Unterstützungen:



Die aktuellen Widerstände seien heute bei 20.659/72/94 bzw. bei 20.744 Punkten zu finden. Weitere Widerstände würden sich bei 20.899 bzw. bei 21.002 Punkten befinden.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 20.630 als auch bei 20.584/10 Punkten zu finden. Weitere Unterstützungen würden sich bei 20.444 und bei 20.388 Punkten befinden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



20.664 (20.690) bis 20.595 (20.555) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (21.02.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Im Rahmen der Frühbörse bewegt sich der Dow Jones heute im Bereich der 20.660/630, so die Experten von "day-trading-live.de".Er notiere damit über dem Niveau der Frühbörse am Freitagmorgen. Die Börsen seien gestern wegen eines Feiertags geschlossen. Die Experten würden heute davon ausgehen, dass es der Dow Jones schaffe, ein neues ATH zu formatieren.Denkbar sei, dass die Bullen heute zunächst versuchen könnten, den Index über der 20.630 Punkte-Marke zu stabilisieren und dort festzusetzen. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang dessen versuchen, zunächst die 20.642/45, die 20.654/57 und dann die 20.676/80 Punkte zu erreichen. Komme es bei 20.680 Punkten zu keinen Rücksetzern, könnten sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Anlaufziele wären die 20.694/99 und dann die 20.704/10 Punkte. Über der 20.710 Punkte-Marke wäre dann Platz bis an die 20.712/15, die 20.724/27 und die 20.734/38 Punkte.