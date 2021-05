Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mitte Januar hatten wir in einem saisonalen Special schon einmal die historische Wertentwicklung bzw. die Wahrscheinlichkeiten für steigende Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420)-Notierungen in den einzelnen Kalendermonaten untersucht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei hätten sie beide Parameter sowohl für das "US-Nachwahljahr" als auch für das "1er-Jahr" analysiert. An ihre damalige Auswertung möchten die Analysten nun noch einmal erinnern, denn die typischen Verlaufsmuster würden einen herausfordernden Juni nahelegen. Die durchschnittliche Wertentwicklung des "US-Nachwahljahres" bzw. des "1er Jahres" signalisiere einen holprigen Börsenmonat, die in beiden Fälle schwächer ausfalle als im Durchschnitt aller Juni-Monate. Das sei aber nur die eine Seite der Medaille. Für fast noch wichtiger würden die Analysten aktuell die andere halten: Wie wahrscheinlich seien steigende Notierungen im Juni. Während sich Kursgewinne und -verluste in einem "normalen" Juni die Waage halten würden, falle die Trefferquote im Nachwahljahr und im "1er-Jahr" deutlich schwächer aus. Mit anderen Worten: Der Dow Jones habe in der Mehrzahl der Fälle einen Rückgang verkraften müssen - nicht die besten Ausgangsvoraussetzungen für den Frühsommer. (31.05.2021/ac/a/m)

