Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Paris (www.aktiencheck.de) - Es ist kein neues Phänomen. Obwohl die US-Notenbank seit Ende 2015 schon fünfmal den Leitzins angehoben - aktuell notiert der Schlüsselzins in einer Bandbreite von 1,25 bis 1,50 Prozent - und weitere Zinsschritte in Aussicht gestellt hat, neigt der Dollar zur Schwäche, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Im Vergleich zur europäischen Gemeinschaftswährung habe der Greenback seit Jahresbeginn bereits rund 3 Prozent an Wert eingebüßt. Ein ähnliches Verhalten habe die US-Währung zwischen 2004 und 2006 an den Tag gelegt. Damals habe die FED ebenfalls den Leitzins angehoben - und zwar von 1,25 auf 5,25 Prozent. Zwar herrsche unter Experten Uneinigkeit darüber, weshalb der Dollar in einer Zinserhöhungszyklus-Phase Schwäche zeige.



Einigkeit bestehe aber darin, dass der angeschlagene Dollar gut am US-Aktienmarkt ankomme, könnten amerikanische Unternehmen nun ihre Waren doch günstiger auf dem Weltmarkt anbieten. Zusätzlichen Rückenwind würden die Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420)-Konzerne von der jüngst beschlossenen Steuerreform erhalten, die zu zahlreichen nach oben revidierten Gewinnrevisionen geführt habe. Dass vor wenigen Tagen die Senatsführung der Demokraten für einen Zwischenhaushalt und das Ende des "Shutdown" gestimmt habe, habe den Dow Jones, der aktuell ein Allzeithoch nach dem nächsten erklimme, zusätzlich beflügelt. Doch Vorsicht: Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von knapp 26 sei das US-Börsenbarometer mittlerweile recht ambitioniert bewertet. Trotz der guten Rahmenbedingungen dürfte der Zeitpunkt, an dem der Dow Jones eine Verschnaufpause einlegen werde, näher rücken. (26.01.2018/ac/a/m)