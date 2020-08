Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zu Wochenbeginn ist der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) auf ein neues Verlaufshoch (28.155 Punkte) gesprungen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese Weichenstellungen könnten Anleger schon mal als charttechnischen Stärkebeweis verbuchen. Doch es werde noch besser: Das jüngste Aufwärtsgap bei 27.456/27.488 Punkten "zementiere" die Rückkehr in den ehemaligen Basisaufwärtstrend seit März 2009(akt. bei 27.339 Punkten). Darüber hinaus könne die Kursentwicklung seit Anfang Juni als klassisches Dreiecksmuster interpretiert werden. Auch dieses Konsolidierungsmuster signalisiere "grünes Licht" für die amerikanischen Standardwerte. Da auch die Mehrzahl der Indikatoren (z.B. RSI, MACD) freundlich zu interpretieren sei, dürfte sich die dynamische Rally seit Ende März fortsetzen. Als nächstes Projekt sollte der Dow Jones® deshalb das Schließen einer weiteren Kurslücke in Angriff nehmen. Gemeint sei die Februarabrisskante (28.403/28.893 Punkte), welche die Frühjahrskorrektur ins Rollen gebracht habe. Von dort sei es nur noch ein Wimpernschlag bis zum bisherigen Allzeithoch bei 29.569 Punkten. Als Absicherung biete sich der oben genannte Basisaufwärtstrend an. (12.08.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



mehr >