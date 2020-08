Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Günstiges Zeitfenster bis Anfang September und ab Mitte Oktober! Auf diesen einfachen Nenner lassen sich derzeit die saisonalen Rahmenbedingungen für die internationalen Aktienmärkte bringen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch der Reihe nach: Mit dem Dekaden- und dem US-Präsidentschaftszyklus würden die Analysten in wiederkehrenden Abständen die beiden bekanntesten Zyklen überhaupt analysieren. Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt wissen es besonders zu schätzen, wenn beide Einflussfaktoren Hand in Hand gehen. Dies sei trotz des insgesamt herausfordernden "0er-Jahres" noch bis Anfang September der Fall, denn der typische Verlauf des Dow Jones® (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) in Wahljahren der USA sehe bis Anfang September ebenfalls eine saisonal günstige Phase vor. Eine weitere Gemeinsamkeit ergebe sich im Anschluss: So würden beide Zyklen eine Korrektur von Anfang September bis Anfang Oktobernahe legen, ehe danach die klassische Jahresendrally einsetzen könnte. Dieses mögliche Ablaufmuster passe gut zu weiteren Kursavancen der US-Standardwerte, was wiederum von einer Stimmungsverbesserung begleitet werden könnte. Das "herangereifte" Sentiment begünstige dann möglicherweise die beschriebene September-Delle. In der Summe sei der Faktor "Saisonalität" im zweiten Halbjahr weit weniger belastend als in den ersten sechs Monaten des Jahres 2020. (13.08.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



mehr >