Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Erstanträge auf Arbeitslosengeld in den USA sind auf ein noch nie dagewesenes Niveau gestiegen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hätten alle Erwartungen übertroffen. Statt der erwarteten 1,6 Mio. Anträge sei die Zahl auf 3,28 Mio. gestellte Anträge explodiert. Zum Vergleich: In der Vorwoche seien es weniger als 300.000 gewesen. Alle bisherigen Rekorde seien damit förmlich pulverisiert worden. Das bisherige Allzeithoch der Anträge aus dem Jahr 1982 habe bei relativ geringen 695.000 Anträgen gelegen.Aus technischer Sicht würde ein Tagesschlusskurs des Dow Jones oberhalb von 22.000 Punkten ein neues Kaufsignal generieren. Im Anschluss hätte der US-Leitindex weitere 1.000 Zähler Luft bzw. bis zur Gap-Kante bei ca. 23.300 Punkten. Man sollte sich aber der Sache noch nicht zu sicher sein. In den USA stehe ein exponentieller Anstieg der Neuinfizierten und Toten wegen der Coronavirus-Pandemie noch bevor. Es bleibe abzuwarten, wie gut die Amerikaner dies wegstecken würden. (26.03.2020/ac/a/m)