Paris (www.aktiencheck.de) - Die recht erfreuliche Entwicklung des US-Aktienmarkts wirft bei zahlreichen Anlegern Fragen auf, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Dow Jones belasten könnten. Sorge bereite vor allem das Coronavirus, würden die Corona-Neuinfektionszahlen doch vor allem in den Vereinigten Staaten ein nach wie vor beunruhigendes Niveau aufweisen. Dass sich die Beziehungen zwischen den beiden Streithähnen USA und China nach dem China-Sicherheitsgesetz für Hongkong und dem US-Sanktionsgesetz gegen China weiter verschärft hätten, mache ebenfalls nicht allzu viel Mut.Auf der anderen Seite gebe es aber natürlich auch gute Gründe, weshalb sich der Dow Jones-Index in so prächtiger Verfassung präsentiere. Fakt sei: Um die negativen Auswirkungen der Corona-Krise zu begrenzen, habe nicht nur die Regierung zahlreiche Hilfspakete geschnürt, die US-Notenbank FED habe den Markt auch mit reichlich Liquidität versorgt. Und: Über kurz oder lang werde davon ein nicht unerheblicher Anteil am Aktienmarkt investiert.Hinzu komme: Einige der jüngst veröffentlichten Konjunkturindikatoren würden recht ermutigende Signale signalisieren. So habe etwa die US-Industrieproduktion im Juni mit einem Plus von 5,4 Prozent gegenüber dem Vormonat einen höheren Anstieg verzeichnet, als vorab erwartet worden sei. Sollte nun auch die laufende Berichtssaison besser ausfallen als gedacht, könnte der Dow Jones durchaus noch Luft nach oben haben. Sicher sei aber in der aktuellen Krise vor allem eines: dass nichts sicher sei. Anleger sollten also weiterhin sehr wachsam bleiben. (17.07.2020/ac/a/m)