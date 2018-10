XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,762 EUR +1,58% (10.10.2018, 10:45)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,73 EUR +1,27% (10.10.2018, 10:59)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,03 USD -0,18% (09.10.2018, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (10.10.2018/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Paul Achleitner, Aufsichtsratschef der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), verdient so viel wie kein anderer Chefkontrolleur eines börsennotierten Unternehmens in Deutschland, so die Experten von "FONDS professionell".Der gebürtige Österreicher habe sich mit 800.000 Euro Einzelvergütung im vergangenen Jahr souverän den ersten Platz unter den Dax-Konzernen gesichert, vor BMW-Chefaufseher Norbert Reithofer (640.000 Euro) und dem ehemaligen Siemens-Aufsichtsratschef Gerhard Cromme (617.000 Euro). Das berichte Reuters unter Berufung auf die aktuelle Aufsichtsratsstudie der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW).Im Hause Achleitner dürfte ohnehin kein Geldmangel herrschen. Grund: Die Gattin des Deutsche-Bank-Chefaufsehers, Ann-Kristin Achleitner, habe es in der DSW-Studie als erste Frau in die Top Ten der mächtigsten Aufsichtsräte Deutschlands geschafft. Die Wirtschaftsprofessorin verdiene zwar nicht so viel wie ihr Mann, sitze aber sowohl bei der Deutschen Börse als auch bei Linde und der Münchner Rück im Kontrollgremium. In der Liste der einflussreichsten Aufsichtsräte liege Ann-Kristin Achleitner auf Rang neun, ihr Gatte auf Rang drei.Die beiden mächtigsten Aufsichtsräte Deutschlands seien derzeit Ex-Allianz-Chef Michael Diekmann und Ex-Merck-Chef Karl-Ludwig Kley. Diekmann sitze in den Kontrollgremien von Allianz, BASF, Fresenius und Siemens. Kley ist Chefaufseher bei der Lufthansa und E.ON und sitze überdies im Aufsichtsrat von BMW.Generell hätten die Aufseher der Dax-Unternehmen ihre Gehälter 2017 meistens deutlich aufbessern können. "Insgesamt überwiesen die Dax-Unternehmen für das Geschäftsjahr 2017 rund 88,4 Millionen Euro an ihre Kontrolleure. Damit übertraf die Zahlung das bisherige Rekordjahr 2014 um immerhin vier Prozent oder knapp 3,5 Millionen Euro", erkläre DSW-Expertin Christiane Hölzl. Im Schnitt hätten Aufsichtsratsvorsitzende von DAX-Unternehmen im vergangenen Jahr eine Vergütung 378.000 Euro und damit 4,9 Prozent mehr als im Vorjahr bekommen.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: