Munsbach (www.aktiencheck.de) - Der - überraschende - doppelte Sieg der Demokraten beim Kampf um die beiden entscheidenden Senatssitze in Georgia dürfte zu einer gewissen Volatilität am US-Aktienmarkt führen, so Andrea Siviero, Investment Strategist bei ETHENEA Independent Investors.Der Wahlsieg der Demokraten dürfte nun zu einer gewissen Volatilität führen. Der für die Märkte positiven Nachricht des zu erwartenden größeren fiskalischen Stimulus stehe das Risiko höherer Unternehmenssteuersätze entgegen. Der so genannte "Blue Sweep" - die Demokraten würden die Präsidentschaft und beide Kammern des Kongresses halten - könnte zyklischen Aktien Auftrieb geben und die Rotation von Wachstumswerten, typischerweise der NASDAQ, hin zu Substanzwerten, typischerweise der Dow Jones oder die Small und Medium Caps des Russell 2000, ausweiten, da das von Biden geplante Konjunkturprogramm die wirtschaftliche Erholung und die zyklischen Unternehmen unterstützen werde. Darüber hinaus werden wir wahrscheinlich auch einen Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen sehen, da der Markt nun einen größeren fiskalischen Stimulus im Jahr 2021 und höhere Anleiheemissionen erwarten dürfte, so die Experten von ETHENEA.Durch das neue Stimmenverhältnis von 50:50 im Senat werde die künftige Vizepräsidentin Kamala Harris die ausschlaggebende Stimme haben. Die Demokraten würden sicherstellen müssen, dass die eigenen Reihen im Senat geschlossen seien, um die umstrittenen Gesetzesvorhaben zu verabschieden - somit bestehe auch hier noch eine gewisse Unsicherheit, die sich in der Marktentwicklung niederschlagen werde. (07.01.2021/ac/a/m)