NYSE-Aktienkurs DoorDash-Aktie:

96,21 USD -8,40% (18.02.2022, 22:00)



ISIN DoorDash-Aktie:

US25809K1051



WKN DoorDash-Aktie:

A2QHEA



NYSE-Symbol DoorDash-Aktie:

DASH



Kurzprofil DoorDash Inc.:



DoorDash Inc. (ISIN: US25809K1051, WKN: A2QHEA, NYSE-Symbol: DASH) ist ein amerikanischer Lebensmittel-Lieferservice mit Sitz in San Francisco. Das Unternehmen wurde 2013 in Palo Alto, Kalifornien, eingeführt. Ab Januar 2020 hatte es den größten Marktanteil bei der Lieferung von Lebensmitteln in den USA. DoorDash hielt seinen Börsengang am 9. Dezember 2020 ab. (19.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DoorDash-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von DoorDash Inc. (ISIN: US25809K1051, WKN: A2QHEA, NYSE-Symbol: DASH) unter die Lupe.Das Papier des Lieferservices habe auf die veröffentlichten Zahlen mit einem satten Kursplus von 27% reagiert. DoorDash weise zwar weiterhin einen Verlust aus, aber zumindest operativ sei das US-Unternehmen auf dem Sprung in die schwarzen Zahlen. Geringe Margen und Konkurrenzdruck würden aber weiterhin das Hauptproblem bleiben. Der Kursabsturz der DoorDash-Aktie in den vergangenen Monaten sei daher absolut gerechtefrtigt gewesen, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.02.2022)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze DoorDash-Aktie: