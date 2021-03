Dabei sollten sich Anleger jedoch bewusst sein, dass die Krise strukturelle Trends, die bereits seit einigen Jahren bestünden, beschleunigt habe. So hätten zum Beispiel das Wachstum des Online-Shoppings und der vermehrte Einsatz digitaler Technologien am Arbeitsplatz den Druck auf Dividendentitel in diesen Bereichen weiter erhöht. Anleger sollten diese Entwicklungen aufmerksam beobachten.



Insgesamt könnten Dividenden-Anleger optimistischer in die Zukunft blicken als letztes Jahr. Dividenden zahlende Unternehmen hätten nun genauso schnell die Wiederaufnahme von Ausschüttungen beschlossen bzw. in Erwägung gezogen, wie sie sie im letzten Jahr ausgesetzt oder gekürzt hätten. In den USA seien die Dividendenzahlungen der Unternehmen im S&P 500 Index 2020 insgesamt sogar höher als im Vorjahr 2019 gewesen.



Insgesamt würden die Experten erwarten, dass die Dividenden weltweit 2021 wieder das Ausschüttungsniveau von 2019 erreichen würden. Erfolgreiche Impfkampagnen, die Aussicht zu einem "normalen" (Wirtschafts-) Leben zurückzukehren und auch das Nachlassen politischen sowie regulatorischen Drucks auf Unternehmen würden dabei unterstützend wirken.



2020 sei eindeutig ein schwieriges Jahr für Dividendeninvestoren gewesen, aufgrund der außergewöhnlichen Umstände jedoch eine Ausnahme. Anleger könnten daher nach Meinung der Experten mit steigenden Dividendenrenditen in einem Umfeld attraktiver Unternehmensbewertungen rechnen und wieder auf laufende Erträge setzen. (24.03.2021/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Anlegerinnen und Anleger können einem positiven Jahr für Dividenden entgegenblicken, so Ilga Haubelt, Leiterin des Equity Income Teams bei Newton IM - einer Gesellschaft von BNY Mellon Investment Management.Besonders Dividenden aus dem Gesundheits-, aber auch aus dem Technologiesektor würden nach Meinung der Experten aus strukturellen Gründen weiter ansteigen. Das größte Erholungspotenzial liege jedoch in den konjunkturabhängigen Branchen, die im letzten Jahr von der Coronakrise am stärksten betroffen gewesen seien. Dazu würden zyklische Konsumgüter, aber auch die Sektoren gehören, die von der Geschäfts-Wiederaufnahme und einer Erholung der angestauten Verbrauchernachfrage profitieren dürften.