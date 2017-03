"Tatsächlich spricht die Statistik jetzt gegen Dividendenaktien", sage Max Schott, Geschäftsführer der Stuttgarter Vermögensverwaltung Sand und Schott. In der Vergangenheit hätten sich die Ausschüttungs-Stars in Phasen steigender Zinsen rund 2,5 Prozentpunkte schlechter als der Marktdurchschnitt entwickelt. Klassische Wachstumswerte hätten in solchen Zeiten rund sechs Prozentpunkte besser abgeschnitten.



Anleger sollten Dividendenaktien indes nicht vorschnell aus dem Depot werfen, mahne Schott. Er habe sich die Entwicklung ausschüttungsstarker US-Titel seit 1950 angeschaut und sei zu einem differenzierteren Ergebnis gekommen: Growth-Aktien hätten bei steigenden Zinsen nur dann die Nase vorn, wenn zugleich an den Börsen die Bullen das Sagen hätten. "Fallen die Aktienkurse dagegen, sind ausschüttungsstarke Aktien weiterhin deutlich im Vorteil und entwickeln sich weit überdurchschnittlich", erkläre er.



Die Studie von Sand und Schott zeige auch, dass wackelige Aktienmärkte in Zeiten steigender Zinsen keine Seltenheit seien. So sei es etwa in den Jahren 1971 bis 1975 turbulent geworden, als die Notenbanken mit Zinssteigerungen die Inflation hätten zügeln wollen. Auch in den von Unsicherheit geprägten Jahren Anfang der Neunzigerjahre hätten die Aktienmärkte gebebt. "Beides kommt einem aktuell bekannt vor - anziehende Inflation und geopolitische Brandherde, wohin man blickt", sage Schott. Gut möglich also, dass Growth-Anleger trotz steigender Zinsen bald neidisch auf Dividendeninvestoren schauen würden. (Ausgabe vom 27.03.2017) (28.03.2017/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Europäische Dividendenjäger schauen derzeit mit Sorge über den Atlantik, so die Experten von "FONDS professionell".Die US-Notenbank FED dürfte die Leitzinsen im laufenden Jahr weiter anheben. In der Vergangenheit hätten Dividendenaktien in Phasen steigender Zinsen schlecht abgeschnitten. Grund: Ausschüttungen seien im Niedrigzinsumfeld als Zinsalternative begehrt. Und wenn die Zinsen klettern würden, schmelze der Vorsprung der Dividendenrenditen.