Börsenplätze Discover Financial Services-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Discover Financial Services-Aktie:

98,56 EUR -1,93% (09.07.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Discover Financial Services-Aktie:

121,72 USD +5,60% (09.07.2021, 18:21)



ISIN Discover Financial Services-Aktie:

US2547091080



WKN Discover Financial Services-Aktie:

A0MUES



Ticker-Symbol Discover Financial Services-Aktie:

DC7



NYSE-Symbol Discover Financial Services-Aktie:

DFS



Kurzprofil Discover Financial Services:



Discover Financial Services (ISIN: US2547091080, WKN: A0MUES, Ticker-Symbol: DC7, NYSE-Symbol: DFS) ist auf die Emission und Vermarktung von Kreditkarten spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Riverwoods im US-Bundesstaat Illinois. Die Tätigkeit der Gruppe ist hauptsächlich um drei Bereiche organisiert: Verkauf von Zahlungskarten, elektronische Zahlungsdienste und Finanzdienstleistungen wie Verbraucherkredite, Studiendarlehen usw. (09.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Discover Financial Services-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Discover Financial Services-Aktie (ISIN: US2547091080, WKN: A0MUES, Ticker-Symbol: DC7, NYSE-Symbol: DFS) unter die Lupe.Die Discover Financial Services-Aktie habe einen Lauf. Die laufende Empfehlung des "Aktionärs" sei am Freiatg einer der besten Wert auf dem US-Parkett, denn mehrere Experten hätten den Daumen gehoben. Die Q2-Zahlen kämen allerdings erst am 21. Juli.Discover Financial Services kassiere unbemerkt bei vielen Transaktionen von Konsumenten in den USA mit. Denn neben klassischen Sparkonten und Studienkrediten biete das Unternehmen v.a. Kreditkarten an. Im Geschäft mit Cashback-Karten sei Discover Financial Services der Platzhirsch in den USA und aktuell die Nummer 2 im globalen Gesamtmarkt. Da 80% der Umsätze aus diesem Bereich kämen, dürfte die starke Konjunkturerholung in Verbindung mit den steigenden Einzelhandelsumsätzen ordentlich die Kasse klingeln lassen.Die US-Konsumenten hätten viel Geld auf der hohen Kante und seien in Kauflaune. Im Schnitt würden die von Bloomberg befragten Analysten im abgelaufenen Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,54 USD erwarten, nachdem vor einem Jahr noch ein Verlust von 1,20 USD zu Buche gestanden sei. Im Gesamtjahr solle sich der Überschuss sogar auf 14,44 USD rund vervierfachen. Die Bewertung sei damit immer noch sehr günstig: Das laufende KGV belaufe sich auf 8, während die Peers durchschnittlich auf 30 kämen.Somit ergebe sich für Interessierte eine gute Einstiegsgelegenheit. "Der Aktionär" habe ein Ziel von 130 Euro ausgegeben und rate bei 80 Euro einen Stopp zu platzieren, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link