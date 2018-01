Hannover (www.aktiencheck.de) - Die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft ist sicherlich (noch) nicht die weltweit führende digitale Ökonomie, so die Analysten der Nord LB.



Gleichwohl dürften zwei Faktoren die Chancen erhöhen, dass das Reich der Mitte in einigen Segmenten eine echte Vorreiterrolle einnehme. Erstens der eigene Binnenmarkt, der auch durch eine geschickte Abschottung den heimischen Akteuren nennenswerte Wettbewerbsvorteile sichern könne und zweitens eine zielgerichtete politische Agenda, die es neben konkreten Förderungen auch vermöge Partikularinteressen (inklusive Persönlichkeitsrechten) auszublenden. Volkswirtschaftlich offeriere vor allem das Segment eCommerce Wachstumsperspektiven. So könne die damit einhergehende Konsumbelebung zum Steigbügelhalter für den Umbau des chinesischen Wachstumsmodells werden.



Eine zusätzliche Triebfeder sei die Offenheit in weiten Teilen der chinesischen Bevölkerung und das Denken in Chancen. Mit dem Cyber Security Gesetz und dem Social Credit Scoring könnte Peking diesen Wettbewerbsfaktor allerdings gefährden. Das zeige möglicherweise ein Beispiel aus der Old Economy: So lange die gefühlten Wohlfahrtseffekte der Industrialisierung die "Koste" der Umweltverschmutzung scheinbar kompensiert hätten, habe das Thema Umweltschutz nicht so hoch auf der Agenda gestanden. Trotz dieser kritischen Begleitumstände sei davon auszugehen, dass die Digitalisierung im Reich der Mitte zum Wachstumstreiber und Jobmotor werde. (15.01.2018/ac/a/m)





