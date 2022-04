Anleger machen einen Bogen um die Aktie, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.04.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Digital World Acquisition-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Digital World Acquisition-Aktie:

50,58 USD -11,17% (05.04.2022, 15:59)



ISIN Digital World Acquisition-Aktie:

US25400Q1058



WKN Digital World Acquisition-Aktie:

A3CYXD



NASDAQ-Symbol Digital World Acquisition-Aktie:

DWAC



Kurzprofil Digital World Acquisition Corp.:



Digital World Acquisition Corp. (ISIN: US25400Q1058, WKN: A3CYXD, NASDAQ-Symbol: DWAC) ist ein Blankoscheck-Unternehmen. Digital World Acquisition wurde mit dem Ziel gegründet, eine Fusion, einen Aktientausch, eine Übernahme von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Umstrukturierung oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen durchzuführen. Digital World Acquisition beabsichtigt, sich auf Unternehmen der Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten zu konzentrieren. Das Unternehmen ist nicht geschäftlich tätig und hat keine Einnahmen erzielt. (05.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Digital World Acquisition-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Blankoscheck-Unternehmens Digital World Acquisition Corp. (DWAC) (ISIN: US25400Q1058, WKN: A3CYXD, NASDAQ-Symbol: DWAC) unter die Lupe.Während der Einstieg von Elon Musk bei Twitter am Montag eine Kursrally bei der Aktie ausgelöst habe, habe er die Digital World Acquisition-Aktie deutlich fallen lassen. Der SPAC, der Donald Trumps App "Truth Social" an die Börse bringen solle, kämpfe seit Wochen mit Verlusten. Auch, weil Top-Leute das Unternehmen verlassen würden.Der Montag sei der siebte Tag in Folge gewesen, den die Digital World Acquisition-Aktie mit einem Verlust beendet habe. Mit zehn Prozent sei dieser allerdings deutlicher ausgefallen, als in den Tagen zuvor. Neben dem Einstieg von Elon Musk beim Konkurrenten Twitter dürfte der Kursverlust auch interne Gründe haben.Wie "Reuters" am Montag berichtet habe, hätten mit Josh Adams und Billy Boozer zwei Führungskräfte das Unternehmen verlassen. Als Chief Technology Officer und Head of Product Development seien beide an zentralen Stellen für die Entwicklung der App verantwortlich gewesen. Eine mit der Sache vertraute Person habe gegenüber "Reuters" Adams das "Hirn" hinter der Technologie von Truth Social genannt.Gleichzeitig ebbe das Interesse spürbar ab. Laut dem Marktforschungsunternehmen "Apptopia" seien die Downloads von täglich 170.000 im Februar auf weniger als 8.000 pro Tag zurückgegangen. Und auch eine Android-App sei bislang nicht verfügbar. Das Google-Betriebssystem mache mehr als 40 Prozent des US-Marktes aus.Dass der Aufbau eines erstzunehmenden Konkurrenten für Facebook und Twitter kein Selbstläufer werden würde, darauf habe DER AKTIONÄR bereits zum Start der App hingewiesen. Auch die Bewertung des SPAC von 2,1 Mrd. Dollar sei nach wie vor zu teuer.