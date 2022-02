Die Vorzeichen für das neue Jahr stünden gut. So dürften sich jetzt zunehmend große Healthcare-Unternehmen bei den disruptiven, schnell wachsenden Digital-Health-Anbietern engagieren. Den Anfang habe schon kurz nach dem Jahreswechsel der Healthcare-Riese Stryker mit einem Übernahmeangebot für Vocera, dem führenden Unternehmen für Kommunikationssoftware und -hardware für Krankenhäuser, gemacht. Und Branchenoutsider Oracle habe noch im Dezember 2021 ein Übernahmeangebot über USD 29 Mrd. für Cerner, einem der zwei grossen Anbieter von Krankenhaussoftware lanciert, . Auch die jährlich stattfindende globale Healthcare-Konferenz von J.P. Morgan sei sehr positiv verlaufen. Einige Unternehmen hätten bereits proaktiv Ergebnisprognosen abgegeben, nachdem sie von Anlegern, die wegen den Auswirkungen von COVID-19 besorgt gewesen seien, in Frage gestellt worden seien. So liege beispielsweise die Umsatzerwartung von Inspire Medical für 2021 bei rund USD 233 Mio. bei einer Bruttomarge von 85 bis 86% - beeindruckende Zahlen im Vergleich zu 2020.



Für den Digital Health-Sektor spreche auch, dass viele Unternehmen heute einen deutlich höheren Reifegrad aufweisen würden, ihre Geschäftsmodelle gefestigt seien und der Weg zur Profitabilität an Visibilität gewinne. Aber auch bei Unternehmen, bei welchen die Investoren zuerst noch eine Bestätigung der Unternehmensstrategie einfordern würden, bestünden sehr große Renditechancen, während das Risiko auf Grund der starken Aktienkurskorrekturen und der moderaten Erwartungen der Investoren überblickbar erscheine.



Zusammengefasst sei die Ausgangslage für das Börsenjahr 2022 außerordentlich attraktiv. Einige Makrofaktoren wie steigende Inputkosten, Herausforderungen in der Lieferkette und Arbeitskräftemangel dürften sich sogar zusätzlich positiv auf den Geschäftserfolg der Digital-Health-Unternehmen mit ihren effizienzsteigernden Anwendungen auswirken.



Kurzfristig msse noch mit einigen Schwankungen am Aktienmarkt gerechnet werden, auch abhängig von den Impfraten und der Wirksamkeit der Impfstoffe gegen verschiedene Corona-Virusvarianten. Ebenso könne es zeitweise zu taktischen Verschiebungen der Investitionsflüsse (Sektorrotation) kommen. Ein sehr selektiv zusammengestelltes Portfolio schnell wachsender, transformativer und disruptiver Unternehmen, welche die Gesundheitsversorgung mit digitalen Technologien verbessern und kostengünstiger machen würden, sollte jedoch diese kurzfristigen Börsentrends schnell überwinden können.



Die gestiegene Akzeptanz digitaler Lösungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise habe dem Digital Health-Sektor einen großen Wachstumsschub verliehen. Außerdem dürfte sich die M&A-Aktivitäten nun deutlichen beschleunigen. Risikokapitalgeber hätten seit 2011 bereits mehr als USD 84 Mrd. in 3800 private Digital-Health-Unternehmen investiert, daher seien in den nächsten Jahren zahlreichen attraktive Börsengänge zu erwarten. Die hohe Wachstumsdynamik und die nichtzyklische Nachfrage würden dem Digital-Health-Sektor zu einer exzellenten Ausgangslage für eine erfreuliche Wertentwicklung in 2022 verhelfen.







Der Digital-Health-Sektor ist aktuell deutlich niedriger bewertet als zu Beginn des Jahres 2021, so Stefan Blum, Portfoliomanager des Bellevue Digital Health Fonds. Diese historisch niedrige Bewertungsbasis dürfte nicht nur für Investoren attraktiv sein, sie sollte auch die Übernahmeaktivitäten im Sektor befeuern. Das Börsenjahr 2021 sei für klein- und mittelkapitalisierte Wachstumsaktien eine große Herausforderung gewesen. Dies zeige sich auch in der deutlich besseren Performance der großkapitalisierten Gesundheitsunternehmen gemessen am Russell 1000 Healthcare Index, der im Jahr 2021 mit +23,3% abgeschnitten habe, während klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen mit -17,6% enttäuscht hätten (Russell 2000 Healthcare Index). Dementsprechend handele das Bellevue-Digital-Health-Portfolio per Ende Januar mit einem Enterprise Value/Umsatz-Multiple unter der langfristigen Handelsspanne von 6-10x, rund 40% tiefer als vor 12 Monaten. Diese historisch tiefe Bewertung eröffne enorme Wachstumschancen für 2022.