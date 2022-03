Auswahl der handelbaren Produkte und Anlegerschutz

Gebühren, Provisionen und Kosten für die Depotführung

Über die genannten Aspekte des Anlegerschutzes und die Produktvielfalt hinaus spielen für den individuellen Auswahlprozess natürlich noch weitere Kriterien eine zentrale Rolle. Dass Handelsgebühren weit oben auf der Liste stehen, stellt hierbei keine Überraschung dar. Die Höhe der Provisionen und Entgelte kann laut Testberichten nicht nur zwischen verschiedenen Plattformen, sondern auch innerhalb der Geschäftsmodelle einzelner Broker teils erheblich variieren. Die wichtigste Entscheidungshilfe ist es deshalb, wenn Händler eine klare Vorstellung davon haben, mit welchen Produkten sie zukünftig spekulieren werden. Dies vereinfacht die Suche nach dem idealen Broker und schränkt die zu erwartenden Kosten von Anfang an ein. Je geringer die Handelskosten, desto mehr bleibt vom realisierten Gewinn. Zumal: Gebühren werden auch dann fällig, wenn Transaktionen nicht die erhoffte Rendite einbringen.



Mancherorts entdecken Händler Angebote, bei denen eine Grundauswahl von Produkten ohne Ordergebühren gehandelt werden kann. Häufig entfallen auch Depotführungsgebühren, ohne dass ein Mindesthandelsvolumen erreicht werden muss. Dies spricht vor allem solche Anleger an, die nicht ständig neue Transaktionen planen und eher selten in Aktien und andere Finanzinstrumente investieren.



Zahlungsarten, Service und Plattformnavigation als Entscheidungskriterium

An Gebühren sollten Trader in spe übrigens nicht nur beim aktiven Handel denken. Während Einzahlungen auf das neu eröffnete Handelskonto in aller Regel gebührenfrei sind, erhebt mancher Broker bei Abhebungen durchaus Gebühren - zumindest bei einzelnen Zahlungsmethoden. Bei regelmäßigen Abhebungen ist der Blick auf solche Entgelte besonders empfehlenswert. Apropos Zahlungsarten. Auch in diesem Bereich begegnen Händlern vielfach Unterschiede. Insbesondere Anbieter aus dem Ausland konzentrieren sich mitunter auf die Zahlung per Kreditkarte oder über digitale Zahlungsdienstleister. Nutzern deutscher Plattformen stehen üblicherweise auch Banküberweisungen sowie das SEPA-Lastschriftverfahren zur Verfügung. Wesentliche Kernaspekte eines jeden Brokervergleichs sind neben einem möglichst großen Produktangebot und nutzerfreundlichen Gebühren stets eine leicht verständliche Plattform für den Handel auf der einen und ein gut aufgestellter Kundendienst auf der anderen Seite. Gerade per (möglichst kostenloser und auch am Wochenende erreichbarer) Hotline und Livechat können Probleme und Fragen rasch aus der Welt geschafft werden.



Stoßen Händler am Ende in allen genannten Punkten zum eigenen Vorhaben passende Details, erfolgt die Kontoeröffnung meist binnen weniger Minuten. Generell müssen Kontonutzer vor dem Handelsstart per Personalausweis oder Reisepass einen Nachweis ihrer Identität erbringen. Gleich danach können erste Transaktionen ausgeführt werden. Dank digitaler Übermittlung aller Daten und Dokumente gelingt der Einstieg ins Trading heute schnell und ohne Mühen. (08.03.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Zeiten, in denen Anleger für den Aktienkauf den Weg zum persönlichen Berater der Hausbank auf sich nehmen mussten, gehören schon lange der Vergangenheit an. Seit Jahren verzeichnet kaum ein Bereich des Finanzmarktes ein rasantes Wachstum. Gerade Privatkunden profitieren von diesem Trend und der immer größeren Auswahl von Dienstleistern für den Handel mit Wertpapieren unterschiedlichster Art. Die enorme Zahl der sogenannten sorgt für zunehmenden Wettbewerb. Dieser wiederum hat mit der Zeit für deutlich bessere Handelsgebühren gesorgt. Zugleich aber fällt es Tradern, also Händlern von Aktien und anderen Finanzprodukten, gerade am Anfang schwer, den richtigen Anbieter zu finden. Dies liegt auch daran, dass die Unterschiede zwischen verschiedenen Plattformen für Laien nicht immer direkt erkennbar sind.Für jeden Anleger gibt es passende Angebote. Je höher der Anspruch an Handelsplattformen, desto genauer sollten Interessenten vergleichen. Wer neben Aktien deutscher Unternehmen ausländische Werte handeln oder gar in Fonds und andere Produkte investieren möchte, entscheidet sich gezielt für Betreiber mit weitgefächerten Handelsmodellen. Wichtig ist vielen Händlern zudem das Thema der Regulierung. Auslandsanbieter können nicht immer mit dem Anlegerschutz in Deutschland mithalten, wie er etwa in Smartbroker Erfahrungen als Hinweis auf die Zulassung bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Mitgliedschaft in der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen zur Sprache kommt. Solche Absicherungsmechanismen schützen vor Schäden, deren Ursachen aufseiten der Broker liegen. Der Einlagenschutz bei ausländischen Anbietern fällt teilweise schlechter aus, wobei innerhalb Europas ebenfalls weitreichende Standards im Kundeninteresse gelten.