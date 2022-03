J.P. Morgan habe laut CNBC bei der Analyse auf ein Russland-Exposure von mehr als zehn Prozent geachtet. Ganz oben auf der Liste: Der Edelmetallkonzern Polymetal, der 47 Prozent seines Umsatzes in Russland erziele. Der britische Stahlhersteller Evraz und der finnische Reifenhersteller Nokian Tyres würden mit einem Erlösanteil von 39 beziehungsweise 20 Prozent folgen. Der französische Autobauer Renault komme auf 19 Prozent. Auch Uniper komme auf ein Russland-Exposure von über zehn Prozent, so die Analysten. Außerdem: Kinross Gold, Philip Morris, PepsiCo und McDonald's.



Auf der Liste von Morgan Stanley fänden sich vor allem Namen von Firmen, die nicht in allzu vielen Depots in Deutschland zu finden sein dürften. Etwa der japanische Öl- und Gasexplorer Inpex, der mehr als 60 Prozent seiner Erlöse in Russland generiere, der indische Automobilzulieferer Motherson Sumi Systems und der australische Gesundheitsdienstleister Ramsay Health Care. Am bekanntesten sei noch das indische Pharmaunternehmen Dr. Reddy's Laboratories, das auf einen Anteil von 20 Prozent komme.



Derzeit sehe es nicht so aus, dass Russland an einer schnellen Lösung der Krise interessiert sei. Damit sei die Gefahr von Kursverlusten gerade bei Unternehmen mit hohem Exposure in dem Land besonders hoch. Allerdings würden Unternehmen wie McDonald's oder PepsiCo auch diese Phase überstehen und mittel- bis langfristig weiterhin sehr ordentlich wachsen.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (11.03.2022/ac/a/m)







