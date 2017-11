Dirk Müller

Doch es ist nicht zwingend notwendig, einen Vortrag von Dirk Müller zu besuchen, um sich über seine persönliche Sicht auf die Finanzwelt zu informieren. Längst brachte der Experte einige Bücher auf den Markt, in denen er unterschiedlichen Themen genauer auf den Grund geht. Veröffentlichungen wie "Crashkurs" und "Cashkurs" schafften es als Ratgeber sogar auf die Spiegel-Bestsellerliste und untermauern in diesem Rahmen den großen Rang des ehemaligen Börsenhändlers, der in dieser Kategorie zu den am meisten gelesenen Autoren Deutschlands zählt.



Bodo Schäfer

Obwohl sich Bodo Schäfer nicht allein dem Bereich der Aktien verschreibt, den er in seinen Seminaren und Büchern anspricht, findet er seit mehr als zwei Jahrzehnten großen Anklang in der Öffentlichkeit. Viele seiner Konzepte, mit der es jeder Mensch innerhalb von nur sieben Jahren zu Wohlstand schaffen soll, bauen zunächst auf dem Prinzip der Sparsamkeit auf. Wird ein Anteil von zehn Prozent des eigenen Einkommens zurückgelegt und auf ein Sparkonto überwiesen, so automatisiert sich dieser Prozess von selbst, so seine Meinung. Durch eine geschickte Anlagestrategie, in der natürlich auch Aktien eine wesentliche Rolle spielen, könne jeder eine "goldene Gans" züchten. Das erstrebenswerte Ziel dieses Kurses ist die Möglichkeit, den eigenen Alltag zu großen Teilen aus den Erträgen des eigenen Kapitals bestreiten zu können. Diese Form der finanziellen Freiheit würde dann auch neue Möglichkeiten schaffen, um sich beruflich weiterzubilden und die eigenen Perspektiven auf dieser Grundlage zu erweitern. In den vergangenen Jahren machte Bodo Schäfer immer wieder auch als Motivationscoach auf sich aufmerksam.



André Kostolany

Der gebürtige Ungar André Kostolany war wohl der erste Mensch überhaupt, der sich medial als Börsenguru inszenierte. Über viele Jahrzehnte verfolgten die Menschen gespannt seine Aktionen an den Börsen auf der ganzen Welt. Aufsehen erregte unter anderem seine Empfehlung, vor der Jahrtausendwende einige Aktien von großen Technologieunternehmen ins Depot zu holen, Schlafmittel zu nehmen und sich Jahre später über die sichere Rendite zu freuen. Mit seiner besonderen Art gelang es Kostolany bis ins hohe Alter, die eigenen Ansichten einem großen Publikum zu vermitteln und dieses auf die Bedeutung der richtigen Geldanlage aufmerksam zu machen.



Zudem schrieb André Kostolany in seinem Leben zahlreiche Bücher, die bis heute als wichtige Ratgeber im diesem Genre gelten. Vor allem sein Spätwerk "Die Kunst über Geld nachzudenken", gilt noch bis heute als Meilenstein in der Welt der Finanzberatung. Sein fundiertes Fachwissen, welches er sich bereits seit Ende der 1930er-Jahre an der Börse in New York erwarb, war seinem guten Ruf in der Szene ebenfalls zuträglich.



Fazit

Am Ende müssen Privatanleger natürlich selbst darüber urteilen, welche Tipps der Experten sie für lohnenswert erachten. In keinem Fall ist es möglich, die eigene Verantwortung für den Umgang mit Kapital auf die sogenannten Experten umzuleiten. Dennoch können diese gerade für unerfahrene Anleger eine wichtige Stütze sein, die selbst in turbulenten Zeiten Orientierung bietet. Um daraus einen Nutzen zu ziehen, reicht es bereits aus, nur einen kleinen Teil der dargebotenen Tipps tatsächlich in die Tat umzusetzen und auf einen Wertzuwachs zu hoffen. In vielen Fällen reichte dies bereits aus, um Gelegenheiten von unschätzbarem Wert zu nutzen. (02.11.2017/ac/a/m)









