Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die neue Woche wird dominiert von den Einkaufsmanagerindices, die weltweit zur Veröffentlichung anstehen, so die Analysten der Helaba.Den Auftakt würden die Werte in den USA und in Großbritannien geben. Der US-Index stehe dabei unter gemischten Vorzeichen. Regionale Service-Befragungen hätten ein uneinheitliches Bild gezeigt, solide Verbraucherumfragen und das verbesserte Klima im Immobiliensektor würden jedoch auf ein leichtes Erholungspotenzial hindeuten. Mit einem Stand klar in der Expansionszone würde deutlich, dass die Sektoren außerhalb des Verarbeitenden Gewerbes die US-Wirtschaft vor noch schwächeren Entwicklungen schützen würden. Im Hinblick auf die FED-Zinserwartungen aber müsste schon eine sehr deutliche, positive Überraschung eintreten, um die Möglichkeit einer Zinssenkung im Dezember komplett auszupreisen, was dem Szenario der Analysten entsprechen würde.In Großbritannien dagegen bestehe wohl eher das Risiko eines Rückgangs. Das leidige Thema "Brexit" dürfte auf der Stimmung lasten und darauf deute die Umfrage der EU-Kommission in Großbritannien (Wirtschaftsvertrauen) hin. Die US-Handelsbilanz werde wohl ein geringeres Defizit aufweisen, denn der Vorausbericht auf Basis der Warenexporte und -importe habe dies gezeigt. Die Konsensschätzung erscheine somit angemessen und einen wesentlichen Einfluss auf das Marktgeschehen werde dies nicht haben. Weiterhin auf hohem Niveau erwartet werde in den USA die Zahl der offenen Stellen (JOLTS), was die solide Arbeitsmarktsituation nochmals unterstreichen würde. (05.11.2019/ac/a/m)