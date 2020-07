ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLG



Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) liefert hochintegrierte standardisierte (ASSP) sowie kundenspezifische (ASIC) Mixed-Signal-ICs, die für den Einsatz in Anwendungen für personalisierte, tragbare und mobile Geräte, das Internet der Dinge (IoT), Solid-State Lighting (SSL) sowie Smart- Home und automobile Anwendungen optimiert sind. Dialog bringt jahrzehntelange Erfahrungswerte in der schnellen Entwicklung von ICs mit und bietet dabei flexiblen und dynamischen Support, in Verbindung mit herausragenden Innovationen und der Sicherheit eines etablierten Geschäftspartners. Mit erstklassigen Fertigungspartnern operiert Dialog nach dem Fabless-Geschäftsmodell. Dialog ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds verfolgt.



Die von Dialog entwickelten energiesparenden Technologien, inklusive des DC-DC Configurable Power Management Systems, liefern hohe Effizienz und bereichern zudem das Nutzungserlebnis des Kunden durch eine verlängerte Batterielebensdauer und einen beschleunigten Ladeprozess für mobile Geräte. Zu Dialogs Technologie-Portfolio gehören ferner Audio, Bluetooth(R) Low Energy, Rapid Charge(TM) sowie AC/DC-Spannungswandler und Multi-Touch.



Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung und Marketing. Im Jahr 2019 erwirtschaftete Dialog Semiconductor Plc mit ca. 2.000 Mitarbeitern rund 1,4 Mrd. US-Dollar Umsatz. Dialog ist an der Frankfurter Börse gelistet. (02.07.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor: Das hört sich gut an! AktienanalyseDer Halbleiterhersteller Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) wird angesichts der hohen Nachfrage nach Computern in der Corona-Krise mutiger, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Unternehmen rechne für das zweite Quartal nun mit einem Umsatz zwischen 290 und 305 Mio. Dollar. Anfang Mai habe Dialog noch 260 bis 290 Mio. Dollar in Aussicht gestellt. Zudem gehe der Konzern auch für das dritte Quartal von einer schwungvollen Entwicklung aus. So etwas höre nicht nur die Börse gerne. Der Mittelwert der für das zweite Quartal in Aussicht gestellten Umsatzspanne liege um elf Prozent über der Konsensprognose, so Stephane Houri von Oddo BHF. Er habe daher das Kursziel für die Aktie von 48 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen - ein Aufschlag von 30 Prozent auf den aktuellen Kurs. Christian Sandherr von der Privatbank Hauck & Aufhäuser habe sich ebenfalls positiv überrascht gezeigt: Die neue Umsatzprognose sei höher als von ihm erwartet. Zudem habe er hervorgehoben, dass sich Dialog besser als der Markt entwickele und auch über 2020 hinaus weiter viele Wachstumschancen habe. Das Kursziel sehe Sandherr bei 48 Euro (vorher: 44 Euro). (Ausgabe 26/2020)